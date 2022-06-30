台南市消防局與3機關續簽合作備忘錄 守護台南公共安全

火災搶救過程往往需要投入大量救災資源，台南市消防局自2019年起整合在地可用救災資源外，並與奇美實業、台南航空站及聯華電子南科廠區等3家公民營機關簽署合作備忘錄，雖在疫情嚴峻下，3家公民營機關仍與消防局續簽合作備忘錄，共同守護台南公共安全。

消防局指出，台南市雖為文化古都，但轄下仍有20多處工業區，面對工廠林立，該局雖畫分為7個救災救護大隊，並在各大隊內配置有各式消防車與救災資源因應，但救災能量並非無極限，在消耗殆盡下，仰賴在地公民營機關提供各式災害搶救資源也為方法之一。

因此，自2019年起，消防局整合在地可提供救災資源的公民營機關進行造冊管理，其中，奇美實業、台南航空站及聯華電子南科廠區等3家公民營機關對廠內消防與工安特別重視，均在廠區內自主成立消防隊，並採購消防車或器材車。

所以該局同年與3家公民營機關共同簽署合作備忘錄，以期災時在救災資源及能量不足下可相互支援。且自簽署合作備忘錄迄今，該局提出1次救災時協勤任務、1次大型防災演練共同參與，藉此提升救災效率，並保障民眾生命財產安全。