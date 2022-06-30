警政署長交接給黃明昭 徐國勇稱讚陳家欽：讓我很放心
警政署長陳家欽提前退休，高雄市警察局長黃明昭接任署長。內政部長徐國勇今天下午在警政署主持交接，頒發一等內政專業獎章給陳家欽，致詞不斷肯定陳，讓他很放心，並稱讚黃明昭是警界儒將，要求在年底縣市長選舉加強查賄。
警界盛傳署長異動背後牽涉政治角力，徐國勇說，陳家欽講得很清楚，希望給同仁更多空間，所以決定提前退休，他語畢請現場給陳感謝掌聲，似乎在回應相關傳言。
徐國勇說，陳家欽任內偵破10萬顆子彈走私、4百公斤海洛因等重大案件，2019年桃園車行挾持案，有人問「部長要不要到前線」，他回說「署長在前線我就很放心」，他不會用槍、抓歹徒，但陳家欽會。
對於非洲豬瘟，他說，陳家欽率警在桃園機場檢查手提行李，有人說這不是警察工作，但當時農委會可能量能不足，若警察沒接起來，可能破功；新冠肺炎防疫期間，他交代用通緝犯規格抓回落跑確診者，陳立即執行。
他肯定陳家欽推動槍砲彈藥刀械管制條例修法、完成跟蹤騷擾防治法，在鐵路警察李承翰殉職後請行政院編電擊槍預算，並擘劃警政科技藍圖及打擊詐欺策略。
針對黃明昭，徐國勇肯定認真維護治安，為警界不可多得儒將，舉例常半夜接到署長、警察局長電話，指有槍擊等治安事件，「半夜打電話給我沒睡覺，黃明昭也是其中一個！」
他表示，黃派高雄時，很多人說「這個人溫文儒雅，做得好嗎？」但高雄市長陳其邁多次向他肯定黃，高雄治安滿意度突破8成，大執法遏止酒駕，獲民眾信任。
他說，國際情勢詭譎多變，要加強維護關鍵基礎設施，對反恐、資恐、網路攻擊做得更好，強化反毒，並阻斷詐欺金流、不法手段，在年底選舉加強打擊賄選。
徐國勇致詞尾聲再次感謝陳家欽，希望他退休後對警察各項建言「不必客氣」，「想到就告訴黃署長，或直接簡訊、打電話給我！」交接儀式後，徐國勇離開未受訪；陳家欽由黃明昭陪同，接受高階警官夾道歡送，他逐一擊拳，在警政署大門鞠躬、揮手後走出。
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