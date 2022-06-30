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影／桃園男切雙黃線左轉 閃避不及遭軍用卡車撞倒送醫

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區一名男子今天騎機車跨越雙黃線左轉，疑未注意左方來車，閃避不及撞上煞停的國軍66旅卡車，騎士人車倒地，受輕微擦、挫傷送醫；警方初步調查，並未發現雙方有酒測，正在釐清肇事責任當中。

龜山警分局指出，譚姓男子（20歲）今上午11時40分許騎機車，沿文三一街行駛準備左轉復興路305巷時，在路口與沿復興路305巷往文三一街方向直行、由24歲軍人張男駕駛的軍用貨卡車擦撞，導致他人車倒地。

警方表示，譚姓男子僅身體輕微擦、挫傷，由救護車送往林口長庚醫院救治，並無大礙，另雙方酒測值均為0，全案依規定辦理，肇事責任正在調查釐清中。

據了解，事發國軍卡車屬於海軍陸戰隊66旅化學兵連，駐紮在桃園市龜山區下湖西營區。

譚男跨越雙黃線左轉，疑未注意左方有來車，閃避不及撞上。記者楊湛華／翻攝
譚男跨越雙黃線左轉，疑未注意左方有來車，閃避不及撞上。記者楊湛華／翻攝
譚男跨越雙黃線左轉，疑未注意左方有來車，閃避不及撞上。記者楊湛華／翻攝
譚男跨越雙黃線左轉，疑未注意左方有來車，閃避不及撞上。記者楊湛華／翻攝

桃園 國軍 酒測

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