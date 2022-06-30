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消防隊有蛇出沒 亂竄玩捉迷藏不敵捕蛇夾落網

中央社／ 南投縣30日電

一條保育類黑眉錦日前闖進南投縣消防局水里分隊，嚇得值班員大喊「學長有蛇」叫支援，不料這條蛇還在分隊內玩起捉迷藏，一頭從鐵櫃竄出，最後2人分持2支捕蛇夾抓進鐵籠。

夏天蛇類出沒，闖入民宅不稀奇，但少見跑進消防隊自投羅網。一條長約1.5到1.8公尺的黑眉錦蛇日前晚間闖進南投縣消防局第三大隊水里分隊，正在講電話的值班消防員目睹嚇一跳，趕緊大喊「學長有蛇」請備勤隊員協助抓蛇，花費一番工夫順利捕獲。

第三大隊長林正宜接受中央社記者訪問表示，當時值班人員正在講電話，突然看見室內出現一條蛇，趕緊請備勤隊員拿捕蛇夾、籠子來抓蛇，當人員拿好器具，這條蛇卻失去蹤影。

林正宜說，搜尋後發現蛇躲在值班台下方鐵櫃後方，並竄入鐵櫃內，當人員準備打開時，這條蛇卻猛力撞開鐵櫃門，由於這條蛇體型不小、力氣大，人員持捕蛇夾固定頭、尾部才順利放入籠子，因黑眉錦蛇屬於保育類野生動物，後續委請南投縣政府農業處帶走。

根據內政部營建署網站資料，黑眉錦蛇是一種大型蛇類，最大全長可達近3公尺，身體主要呈橄欖黃色，前段常有規則的黑色菱形斑，中段黑斑略呈十字型，後段背部有黃色縱紋，眼睛後方起至頭後方有明顯黑色縱帶，無毒性，列為保育類野生動物。

南投 保育類野生動物

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