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影／三重大火三死一命危 生還嬤今生日悲痛招孫魂

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區大同南路，周三（29日）凌晨發生嚴重大災，造成2死1命危悲劇。今天是阿嬤生日，下午卻得強忍住白髮人送黑髮人的悲痛，與法師返回傷心處，為愛孫招魂。

這起2死1傷的火警，是發生在周三（29日）凌晨零時許，現場是三重區大同南路一棟頂樓違章加蓋的透天厝。火災發生，55歲吳姓阿嬤及其28歲女兒葉女先逃出屋外，吳婦前夫葉男（57歲）、及孫子（6歲）因火勢過大，受困在違建三樓處。27歲女兒葉女見葉父、6歲兒子受困火場，奮不顧身往火場內衝去，試圖營救葉父及兒子兩人，卻沒再見她出來。

事後消防人員入火場內搜救，於3樓走廊處，發現葉女雙手環抱6歲兒子倒臥在地，葉父則在後方水塔旁，被坍塌雜物壓住。則在屋外水塔旁，緊急將3人抬救下樓，經檢視葉父、6歲男童已無呼吸心跳，葉女則全身2度百分之90燒燙傷面積，緊急將3人送醫急救，葉父、男童傷重不治身亡，葉女則傷重仍在加護病房與死神拔河中。

今天吳姓阿嬤生日，下午近2時許，阿嬤與法師重回事發地為愛孫招魂，她強忍白髮人送黑髮人的悲慟，聽著法師唸完咒後，阿嬤一次擲筊允杯，將愛孫魂魄牽引回家，整個過程可見阿嬤面露哀戚，全程不發一語，最後她與親友通電說了句「女兒還在加護病房」，便獨自離去。

今天下午2時許，吳姓阿嬤返回現場，替愛孫招魂。記者曾伯愷／攝影
今天下午2時許，吳姓阿嬤返回現場，替愛孫招魂。記者曾伯愷／攝影
今天下午2時許，吳姓阿嬤返回現場，替愛孫招魂。記者曾伯愷／攝影
今天下午2時許，吳姓阿嬤返回現場，替愛孫招魂。記者曾伯愷／攝影
今天下午2時許，吳姓阿嬤返回現場，替愛孫招魂。記者曾伯愷／攝影
今天下午2時許，吳姓阿嬤返回現場，替愛孫招魂。記者曾伯愷／攝影
今天下午2時許，吳姓阿嬤返回現場，替愛孫招魂。記者曾伯愷／攝影
今天下午2時許，吳姓阿嬤返回現場，替愛孫招魂。記者曾伯愷／攝影
今天下午2時許，吳姓阿嬤返回現場，替愛孫招魂。記者曾伯愷／攝影
今天下午2時許，吳姓阿嬤返回現場，替愛孫招魂。記者曾伯愷／攝影

阿嬤 法師

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