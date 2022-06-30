影／水泥預拌車墜百米深谷 駕駛1動作救了自己

南投縣仁愛鄉平靜部落3號農路昨發生水泥預拌車墜谷意外，該車輛直墜150米深谷，所幸駕駛繫妥安全帶，沒被拋出車外，幸運獲救，但送醫經抽血換算呼氣酒測值達0.7，將依公共危險罪嫌將其法辦，驚險搶救畫面也在今天曝光。

據了解，該名翁姓駕駛昨天上午9時許駕駛水泥預拌車行經平靜部落3號農路，疑因該道路狹窄陡峭，天雨路滑又是下坡路段，竟連人帶車翻落深達150米山谷裡，翁因此受困車內，當地警消獲報後，隨即會同神鷹搜救隊清境中隊馳援救人。

消防人員表示，到場時發現該水泥預拌車墜落處深達150米，當下立刻以繩索系統垂降山谷，抵達該車輛旁確認駕駛受困於駕駛座，將救出後，初步檢傷確認其右側臉部受傷、胸口及腰部劇烈疼痛，先以背板固定拉至路面後將其緊急送醫。

搜救隊人員也提到，摔落150米深的山谷，能被順利救出，真的命大！也還好該名駕駛有繫妥安全帶，在車輛翻落山谷時，才沒有被拋飛出車外，要是被拋出很可能重摔，甚至遭龐大車體輾壓，後果絕對不堪設想。

而該名翁姓駕駛由救護車送台中榮總埔里分院，傷勢不輕，評估後已轉往台中榮總治療；但送醫後經抽血進行酒測，換算呼氣酒測值竟達0.7，酒後駕車涉犯公共危險罪，警方表示，出院後將追究其刑事責任依法送辦。

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