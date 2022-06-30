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男子枯瘦如柴躲涵洞拒食 警尋胞姊護送返家

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮通灣里5鄰里民，日前發現1名男子枯瘦如柴，躲在西濱橋下涵洞內超過3天，不吃接濟食物也拒離開就醫，民眾憂心他會餓死報案，警方介入處理找到其胞姊，才將他護送返回彰化住家。

警方指出，家住彰化縣姚姓男子（62歲），早年與妻子離異後獨居，因久病纏身、心情低落；離家10多天，都在中部地區四處流浪，25日上午搭乘計程車到白沙屯拱天宮參拜媽祖後，就在涵洞內休息，實在是無力行走，加上心情低落，並非尋短。

通霄鎮民代會副主席呂金穎說，該男子面容憔悴，身套簡易雨衣，只穿短褲，雙腿枯瘦如柴，明顯身體虛弱，每天都坐在通灣里5鄰西濱橋下涵洞內，不願與人接觸說話，也不願離開就醫，有熱心民眾接濟食物飲水，他也都一口未動，處境讓人憂心。

直到28日中午，民眾才通報救護車到場，但姚男不願上車就醫，也不提供任何家人訊息資料；警方經苗栗縣府社會處協助，查詢到姚民胞姊電話，姚民姊姊當天下午趕赴現場，才順利將他帶離返家

姚男子面容憔悴，身套簡易雨衣，只穿短褲，雙腿枯瘦如柴，身體相當虛弱。圖／通霄警分局提供
姚男子面容憔悴，身套簡易雨衣，只穿短褲，雙腿枯瘦如柴，身體相當虛弱。圖／通霄警分局提供
因姚男拒就醫，轄區警方只好將他先行帶回派出所協尋其家人。圖／通霄警分局提供
因姚男拒就醫，轄區警方只好將他先行帶回派出所協尋其家人。圖／通霄警分局提供

苗栗縣 計程車

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