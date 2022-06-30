快訊

大馬羽賽／麟洋配先盛後衰 不敵地主無緣8強

BA.4、BA.5已入社區？ 羅一鈞估大流行時間點：不敢說沒有

攸關荷包會不會變薄！明起7月新制上路 優惠、調漲一次看懂

85歲捏麵人師傅鄭添利走失 家屬拜託警民協尋

中央社／ 新北30日電

新北市板橋區85歲的捏麵人師傅鄭添利，昨天上午從住家出門後疑似迷路，推斷曾經過板橋中山路、三民路、環河道路往中和區、永和區方向走失，家屬急著請警方與民眾協尋。

鄭添利擁有60年的捏麵人技藝，常以麵粉加糯米粉，捏出生肖及卡通圖案、或歷史人物；他都騎著60年代的古董腳踏車，穿梭在大街小巷或廟口人潮聚集處，傳統技藝與懷古引起矚目。

鄭添利的孫女29日在臉書Facebook社團貼文，請民眾協助尋找。貼文表示，家中有長輩捏麵師傅失蹤，身高約170公分，平常騎腳踏車在新北板橋或新北其他區域做生意。

鄭添利的兒子，同樣也是捏麵人師傅的鄭春昇，今天告訴媒體，如果民眾有看見他的父親，請留下鄭添利並且通知警方或家屬鄭先生電話0928613286。因不少民眾在臉書留言，曾看到疑似鄭添利身影，但家屬趕抵現場時，疑似時間落差錯過時機，仍沒有老先生的蹤影。

鄭春昇說，感謝外界提供資訊，但一直追卻找不到爸爸，很心急。尤其，鄭添利年紀大了，天氣炎熱，沒有手機，家屬急如熱鍋螞蟻。

鄭春昇說，鄭添利的特徵是，戴著眼鏡、滿頭白色短髮，身穿白色格子T恤，騎乘的腳踏車有掛著斗笠，後面有捏麵人與工具箱。

鄭春昇因為照顧罕見疾病兒子，曾與其他「罕病不落跑老爸」共組「睏熊霸」樂團，擔任睏熊霸樂團貝斯手，感人樂章曾被拍成「一首搖滾上月球」電影，讓外界得窺罕病家族的辛酸，主題曲曾奪得第50屆金馬獎的最佳電影原創歌曲。

腳踏車 樂團

延伸閱讀

南投夏季文資旅行 探訪歷史建築、體驗捏麵人、紅龜粿

影／板橋19惡煞搭8輛計程車砸當鋪 幕後主嫌四海幫海鯨堂主今晚到案

影／板橋槍擊砸店案疑一車兩押 車行與當鋪搶車起衝突

台鐵台中增6站人車同行 市府：站外可租單車無縫接軌

相關新聞

網紅與友人逛華西街 遇上男子作勢打人報警、po上網

知名網紅、JKF女郎「陳潔兒」昨天傍晚到萬華區華西街時，遭一名于姓男子咆哮，對方甚至拿起椅子作勢要打人，事後陳潔兒報警外...

影／三重大火三死一命危 生還嬤今生日悲痛招孫魂

新北市三重區大同南路，周三（29日）凌晨發生嚴重大災，造成2死1命危悲劇。今天是阿嬤生日，下午卻得強忍住白髮人送黑髮人的...

影／水泥預拌車墜百米深谷 駕駛1動作救了自己

南投縣仁愛鄉平靜部落3號農路昨發生水泥預拌車墜谷意外，該車輛直墜150米深谷，所幸駕駛繫妥安全帶，沒被拋出車外，幸運獲救...

男子枯瘦如柴躲涵洞拒食 警尋胞姊護送返家

苗栗縣通霄鎮通灣里5鄰里民，日前發現1名男子枯瘦如柴，躲在西濱橋下涵洞內超過3天，不吃接濟食物也拒離開就醫，民眾憂心他會...

影／「智能防詐生態圈」首創AI預警機制 打擊詐騙車手

為守護民眾資產安全，維持金融秩序，台北富邦銀行結合台北市政府、台北市政府警察局攜手推動「智能防詐生態圈」，透過全台首創的...

北市公布酒駕累犯 他三度酒駕共罰108萬元

酒駕新法已於今年3月底上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，10年內2次累犯，除了加重罰鍰外，還會公布姓名、照片。北市交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。