影／「智能防詐生態圈」首創AI預警機制 打擊詐騙車手

為守護民眾資產安全，維持金融秩序，台北富邦銀行結合台北市政府、台北市政府警察局攜手推動「智能防詐生態圈」，透過全台首創的AI預警機制，達到提前示警異常帳戶、精準打擊詐騙車手等目的，為市民創造更友善安全的生活環境。

近年受疫情及科技蓬勃發展影響，線上交易、社交軟體等數位服務使用率大幅增加，各種網路和電信詐騙也日漸猖獗，造成民眾嚴重的財物損失。因此，北富銀攜手台北市政府推動「智能防詐生態圈」，達到以科技守護金融安全目的。台北市副市長蔡炳坤、台北富邦銀行董事長陳聖德、總經理程耀輝、警察長局長楊源明及刑警大隊長蔡燕明今天共同主持啟動儀式。

副市長蔡炳坤表示，過去市警局對於詐騙集團車手資料的掌握很精準，並將資料彙整到北富銀，北富銀再建立防詐模組，透過第一層防患未然與第二層精準打擊的兩層保護網，守護市民資產安全。他強調，台北市作為首善之都，高度重視每件詐騙案件，對於市民生活安全的保護，以聰明、有效率的作法來防範詐騙，運用大數據與人工智能科技，打造「智能防詐生態圈」。

北富銀董事長陳聖德表示，詐騙集團一定會進步，我們則要進步的更多，北富銀透過刑事局、市政府及警察局的跨域合作，提升打擊詐欺能量。他也希望能有更多團體加入「智能防詐生態圈」，讓生態圈資料更豐富，幫民眾守護金融資產，也創造民眾更便利更安全的金融生活。