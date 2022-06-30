歡唱後要騎車找嘸安全帽 荒唐男為躲罰單竊鄰車安全帽

台北市一名廖姓男子，與友人唱歌後，打算騎車回家，卻發現少了一頂安全帽，廖男不思報警處理，卻想貪圖方便，將一旁機車上的安全帽竊走，等到車主李姓女子要上班時才發現報警。警方循線找到廖男，廖才說怕沒戴安全帽被抓，才下手行竊。警詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，中正一警分局博愛路派出所日前接獲李女報案，指她將機車停在台北市中正區某郵局旁人行道，但在要騎車上班時發現安全帽不翼而飛，請求警方協助。

員警獲報後趕到現場並調閱監視器追查發現，李女將安全帽隨手放置在機車座墊上，卻在當天深夜遭廖男順手牽羊。

事後警方找來廖男，他才坦承當天與友人唱歌結束，準備回家時發現少了一頂安全帽，這時他看見一旁機車座墊上放了一頂看起來高單價又未上鎖的安全帽，他想著「沒戴安全帽會抓，不想被開單」才心生歹念下手。