北市公布酒駕累犯 他三度酒駕共罰108萬元

酒駕新法已於今年3月底上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，10年內2次累犯，除了加重罰鍰外，還會公布姓名、照片。北市交通局第5次公告酒駕累犯者，其中林然瓊三度酒駕拒測，累計罰鍰達108萬元。

北市裁決所今天公布3名酒駕累犯者，邱鳳雄前次酒駕於2020年6月19日，駕駛機車在新北市板橋區大仁街遭攔停，這次是在今年4月8日駕駛機車，在台北市萬華區西園路被警方攔下開單，酒測值0.38。

陳耀龍前酒駕發生在2021年8月24日，駕駛機車在桃園市龜山區萬壽路遭攔停，這次是在今年4月4日，駕駛機車在台北市承德路被警方攔下開單，酒測值0.45。

而林然瓊為3次酒駕拒測，第1次於2019年8月3日，在北市基隆路酒駕拒測，被罰18萬；第2次於2020年6月9日，在北市松智路酒駕拒測，被罰36萬；第3次於今年4月28日，又在基隆路酒駕拒測，開罰54萬。

北市裁決所表示，林瓊然酒駕拒測，除吊銷駕照及參加道安講習外，第1次酒駕拒測罰鍰部分處18萬，再犯者依前次罰鍰加18萬，3次酒駕拒測累計罰鍰已達108萬，第1次罰鍰18萬及第2次罰鍰36萬都已繳納結清。

北市裁決所呼籲，民眾應遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康