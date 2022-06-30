快訊

大馬羽賽／麟洋配先盛後衰 不敵地主無緣8強

BA.4、BA.5已入社區？ 羅一鈞估大流行時間點：不敢說沒有

攸關荷包會不會變薄！明起7月新制上路 優惠、調漲一次看懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網紅與友人逛華西街 遇上男子作勢打人報警、po上網

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

知名網紅、JKF女郎「陳潔兒」昨天傍晚到萬華區華西街時，遭一名于姓男子咆哮，對方甚至拿起椅子作勢要打人，事後陳潔兒報警外，還在臉書社團「爆料公社」貼文，提醒民眾安全。目前警方已掌握于男身份，追查到案中。

據了解，陳潔兒昨天傍晚6點多，與友人在萬華區華西街夜市，不過她卻感覺到有事現在看她，他轉過頭看了一眼，對方5分鐘後就拿著椅子作勢要打她，讓陳潔兒立即拿起手機拍下影片，並po上臉書社團爆料公社。

萬華警分局龍山派出所昨天傍晚6點45分左右，接獲陳潔兒報案，指在華西街夜市內遭不明男子持椅子恐嚇，警方也到場處理，但當時人也離去，之後員警調閱監視器，認出作勢打人的于男（27歲），目前還在追查中。

萬華分局呼籲，民眾在外，如遇不明人士騷擾、恐嚇或有危害安全情事，請先注意本身安全，並撥打110電話報案，警方會盡速派員到場處理。

網紅陳潔兒昨到華西街夜市。記者邱奕能／翻攝
網紅陳潔兒昨到華西街夜市。記者邱奕能／翻攝

爆料公社 華西街 恐嚇

延伸閱讀

「一星海鮮包」內容有多糟？網紅開箱崩潰喊：這東西不能賣吧！

網紅效益快速擴張 飲料店數創新高

嘉縣推暑假遊程 健行製茶品咖啡促進觀光

網路正妹從包貨小妹變身直播主 分享網紅成功靠這個

相關新聞

網紅與友人逛華西街 遇上男子作勢打人報警、po上網

知名網紅、JKF女郎「陳潔兒」昨天傍晚到萬華區華西街時，遭一名于姓男子咆哮，對方甚至拿起椅子作勢要打人，事後陳潔兒報警外...

影／水泥預拌車墜百米深谷 駕駛1動作救了自己

南投縣仁愛鄉平靜部落3號農路昨發生水泥預拌車墜谷意外，該車輛直墜150米深谷，所幸駕駛繫妥安全帶，沒被拋出車外，幸運獲救...

男子枯瘦如柴躲涵洞拒食 警尋胞姊護送返家

苗栗縣通霄鎮通灣里5鄰里民，日前發現1名男子枯瘦如柴，躲在西濱橋下涵洞內超過3天，不吃接濟食物也拒離開就醫，民眾憂心他會...

影／「智能防詐生態圈」首創AI預警機制 打擊詐騙車手

為守護民眾資產安全，維持金融秩序，台北富邦銀行結合台北市政府、台北市政府警察局攜手推動「智能防詐生態圈」，透過全台首創的...

北市公布酒駕累犯 他三度酒駕共罰108萬元

酒駕新法已於今年3月底上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，10年內2次累犯，除了加重罰鍰外，還會公布姓名、照片。北市交通...

桃園大貨車撞斷天主堂外路樹 2女騎士衰遭壓傷1送醫

桃園市桃園區今天發生路樹壓傷人意外，一輛大貨車倒車時不慎撞倒天主堂外3層樓高路樹，樹倒時擊傷2名路過女騎士，其中1人雖送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。