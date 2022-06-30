網紅與友人逛華西街 遇上男子作勢打人報警、po上網

知名網紅、JKF女郎「陳潔兒」昨天傍晚到萬華區華西街時，遭一名于姓男子咆哮，對方甚至拿起椅子作勢要打人，事後陳潔兒報警外，還在臉書社團「爆料公社」貼文，提醒民眾安全。目前警方已掌握于男身份，追查到案中。

據了解，陳潔兒昨天傍晚6點多，與友人在萬華區華西街夜市，不過她卻感覺到有事現在看她，他轉過頭看了一眼，對方5分鐘後就拿著椅子作勢要打她，讓陳潔兒立即拿起手機拍下影片，並po上臉書社團爆料公社。

萬華警分局龍山派出所昨天傍晚6點45分左右，接獲陳潔兒報案，指在華西街夜市內遭不明男子持椅子恐嚇，警方也到場處理，但當時人也離去，之後員警調閱監視器，認出作勢打人的于男（27歲），目前還在追查中。