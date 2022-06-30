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桃園大貨車撞斷天主堂外路樹 2女騎士衰遭壓傷1送醫
桃園市桃園區今天發生路樹壓傷人意外，一輛大貨車倒車時不慎撞倒天主堂外3層樓高路樹，樹倒時擊傷2名路過女騎士，其中1人雖送醫但無大礙，目前大樹已遭鋸斷並暫放人行道，貨車駕駛無酒駕，恐面臨過失傷害告訴。
桃園警分局指出，莊姓男子（49歲）今天上午10時30分許駕大貨車，在桃園區三民路二段300號（天主堂）前倒車時，不慎撞到路樹，3樓高白千層應聲倒地，過程中擊傷騎車經過的機車騎士陳女（43歲）及莊女（25歲）。
警消獲報立即趕抵現場，發現2人並無明顯外傷、無大礙，但陳女自陳身體不適，由救護人員送醫；警方則管制交通，並對當事人實施酒測，3人均為0，肇事責任由警方調查釐清中。
目前樹木已由消防員鋸斷暫置人行道，待區公所派員處理，警方也呼籲駕車時應注意週邊狀況，以免造成危險。
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