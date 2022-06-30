快訊

大馬羽賽／麟洋配先盛後衰 不敵地主無緣8強

BA.4、BA.5已入社區？ 羅一鈞估大流行時間點：不敢說沒有

攸關荷包會不會變薄！明起7月新制上路 優惠、調漲一次看懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園大貨車撞斷天主堂外路樹 2女騎士衰遭壓傷1送醫

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區今天發生路樹壓傷人意外，一輛大貨車倒車時不慎撞倒天主堂外3層樓高路樹，樹倒時擊傷2名路過女騎士，其中1人雖送醫但無大礙，目前大樹已遭鋸斷並暫放人行道，貨車駕駛無酒駕，恐面臨過失傷害告訴。

桃園警分局指出，莊姓男子（49歲）今天上午10時30分許駕大貨車，在桃園區三民路二段300號（天主堂）前倒車時，不慎撞到路樹，3樓高白千層應聲倒地，過程中擊傷騎車經過的機車騎士陳女（43歲）及莊女（25歲）。

警消獲報立即趕抵現場，發現2人並無明顯外傷、無大礙，但陳女自陳身體不適，由救護人員送醫；警方則管制交通，並對當事人實施酒測，3人均為0，肇事責任由警方調查釐清中。

目前樹木已由消防員鋸斷暫置人行道，待區公所派員處理，警方也呼籲駕車時應注意週邊狀況，以免造成危險。

桃園區天主堂外路樹遭大貨車撞斷，壓傷2名女騎士，1人送醫。記者楊湛華／翻攝
桃園區天主堂外路樹遭大貨車撞斷，壓傷2名女騎士，1人送醫。記者楊湛華／翻攝
桃園區天主堂外路樹遭大貨車撞斷，壓傷2名女騎士。記者楊湛華／翻攝
桃園區天主堂外路樹遭大貨車撞斷，壓傷2名女騎士。記者楊湛華／翻攝
桃園區天主堂外路樹遭大貨車撞斷，壓傷2名女騎士。記者楊湛華／翻攝
桃園區天主堂外路樹遭大貨車撞斷，壓傷2名女騎士。記者楊湛華／翻攝

桃園 人行道 路樹

延伸閱讀

台東自小客車自撞號誌牌及路樹 駕駛傷重不治

高雄女騎士為閃轎車自摔倒地 遭後方大貨車輾過斃命

嘉義市午後暴雨 傳路樹倒塌、號誌失靈

預防路樹倒塌 北市4.8萬棵行道樹啟動專業普查

相關新聞

網紅與友人逛華西街 遇上男子作勢打人報警、po上網

知名網紅、JKF女郎「陳潔兒」昨天傍晚到萬華區華西街時，遭一名于姓男子咆哮，對方甚至拿起椅子作勢要打人，事後陳潔兒報警外...

影／水泥預拌車墜百米深谷 駕駛1動作救了自己

南投縣仁愛鄉平靜部落3號農路昨發生水泥預拌車墜谷意外，該車輛直墜150米深谷，所幸駕駛繫妥安全帶，沒被拋出車外，幸運獲救...

男子枯瘦如柴躲涵洞拒食 警尋胞姊護送返家

苗栗縣通霄鎮通灣里5鄰里民，日前發現1名男子枯瘦如柴，躲在西濱橋下涵洞內超過3天，不吃接濟食物也拒離開就醫，民眾憂心他會...

影／「智能防詐生態圈」首創AI預警機制 打擊詐騙車手

為守護民眾資產安全，維持金融秩序，台北富邦銀行結合台北市政府、台北市政府警察局攜手推動「智能防詐生態圈」，透過全台首創的...

北市公布酒駕累犯 他三度酒駕共罰108萬元

酒駕新法已於今年3月底上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，10年內2次累犯，除了加重罰鍰外，還會公布姓名、照片。北市交通...

桃園大貨車撞斷天主堂外路樹 2女騎士衰遭壓傷1送醫

桃園市桃園區今天發生路樹壓傷人意外，一輛大貨車倒車時不慎撞倒天主堂外3層樓高路樹，樹倒時擊傷2名路過女騎士，其中1人雖送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。