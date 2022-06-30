文化資產一把火就燒掉了 新北辦廣域型演習防災

老街與文化資產禦災能力薄弱，先前法國法國巴黎聖母院大火，也喚起了各界對文化資產防災問題的重視。新北今舉辦淡水區歷史街區廣域型災害風險演習，以多點方式及跨單位防災演習作業，強化歷史街區與文化資產之禦災能力。

新北現有92處古蹟、77處歷史建築、紀念建築2處，其中淡水區就有28處古蹟以及7處歷史建築，可說是文化資產最密集的歷史街區。而演練內容是由古蹟、歷史建築，擴及市街、聚落等群體的歷史街區，選取淡水區新生里和民安里之淡水老街街區並結合市定古蹟淡水福佑宮，規畫廣域型複合災害風險演習計畫，將可作為全國古蹟災害風險管理的示範。

新北文化局表示，新北市定古蹟淡水福佑宮是淡水老街具代表性的信仰中心，也是淡水市街發展的起點。建造於清嘉慶元年，大部分的石、木構造仍是原物，若發生災害，將造成不可逆的嚴重損失。因此與消防局、警察局、區公所、當地里長以及福佑宮所有人合作辦理廣域型災害風險演習。