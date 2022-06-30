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高雄退休女師接假檢警來電 奔派出所急喊「幫幫我」
高雄市一名退休蔡姓女教師接獲自稱「高雄假檢警」電話，對方恫嚇她帳戶涉洗錢案已遭監管，要求她將錢領出配合調查；蔡女被唬得一愣一愣，前往銀行路上，經過派出所，警方告知是典型的假檢警騙局，讓她慶幸得以保住50萬積蓄。
警方指出，該名69歲的蔡姓退休女教師5天前慌張地進入三民二警分局陽明派出所，對著值班警員李淯銘喊「拜託警察幫幫我」，李員安撫蔡婦情緒後，詢問她究竟發生何事。
蔡婦表示，在家中接到自稱是高市刑大刑警的來電，對方恫嚇她「涉嫌洗錢掏空案件，帳戶已被監管，要製作電話筆錄」，對方並強調「偵查不公開，不可告知任何人！」。
蔡婦指出，對方隨後又將電話轉接給高雄地檢署自稱檢察官的男子，要求她配合清查資金來源，得將帳戶內的金錢交付保管；蔡婦說，對方以恐嚇語氣要求她執行每一步驟，讓她很緊張，因此去銀行的路上，先到派出所詢問。
李員聽了蔡婦說詞，告知她遇到典型的「假檢警」詐騙手法，勿聽信對方說詞，蔡婦才恍然大悟，指自己從事教職多年，辛可多年的退休金險些落入詐騙集團圈套，感謝警方協助。
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