娃娃機店生意慘淡倒閉…老闆淪為小偷 士林夜市行竊遭逮

丁姓男子日前經營夾娃娃機店，因生意慘淡倒閉，竟心生歹念利用經驗，夥同黃男到士林夜市行竊，涉嫌持萬能鑰匙打開機台的零錢箱，遭店家開門抓包報警。丁、黃趁機逃逸，警方擴大追緝日前通知2人到案，依2起竊盜罪嫌送辦。

據悉，丁男和朋友黃男都住在新北中和區，因無人商店盛行，丁也經營娃娃機店，可惜因生意慘淡倒閉；熟悉娃娃機台操作、零件的丁男涉嫌夥同黃男，打開機台錢箱偷取零錢。

警方指出，今年5月9日下午1時許，丁、黃先到承德路四段某娃娃機店偷竊，但因保全系統警鈴大作，2人涉嫌打開錢箱就驚慌逃逸，隨即又鎖定士林夜市大南路的娃娃機店作案。

監視器畫面顯示，丁男蹲在娃娃機台前，涉嫌持萬用鑰匙喬好角度，僅花約10秒鐘開鎖，拿出錢箱倒出約2百元的零錢至自己的後背包。店家在門後全程直擊2人非法行為，直接開門抓包制止。狡猾2人趁店家拿手機報案時逃逸，警方循線追緝，發現2人鎖定雙北地區選物販賣機店行竊，日前通知到案說明，依２起竊盜罪嫌移送法辦。