聽新聞
test
0:00 / 0:00
娃娃機店生意慘淡倒閉…老闆淪為小偷 士林夜市行竊遭逮
丁姓男子日前經營夾娃娃機店，因生意慘淡倒閉，竟心生歹念利用經驗，夥同黃男到士林夜市行竊，涉嫌持萬能鑰匙打開機台的零錢箱，遭店家開門抓包報警。丁、黃趁機逃逸，警方擴大追緝日前通知2人到案，依2起竊盜罪嫌送辦。
據悉，丁男和朋友黃男都住在新北中和區，因無人商店盛行，丁也經營娃娃機店，可惜因生意慘淡倒閉；熟悉娃娃機台操作、零件的丁男涉嫌夥同黃男，打開機台錢箱偷取零錢。
警方指出，今年5月9日下午1時許，丁、黃先到承德路四段某娃娃機店偷竊，但因保全系統警鈴大作，2人涉嫌打開錢箱就驚慌逃逸，隨即又鎖定士林夜市大南路的娃娃機店作案。
監視器畫面顯示，丁男蹲在娃娃機台前，涉嫌持萬用鑰匙喬好角度，僅花約10秒鐘開鎖，拿出錢箱倒出約2百元的零錢至自己的後背包。店家在門後全程直擊2人非法行為，直接開門抓包制止。狡猾2人趁店家拿手機報案時逃逸，警方循線追緝，發現2人鎖定雙北地區選物販賣機店行竊，日前通知到案說明，依２起竊盜罪嫌移送法辦。
士林分局呼籲，娃娃機等無人商店，業者應加強防盜措施，除裝設監視器、強化鎖頭外，所得現金應定期回收，以杜絕竊嫌覬覦。士林分局將持續針對慣竊加強監控檢肅，絕不給予任何犯案機會，以維護社會治安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言