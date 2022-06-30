三陽工業送愛竹縣 首輛嬰幼兒固定裝置救護車將上路
總部位於新竹縣湖口鄉的三陽工業，本著回饋社會精神，今天捐贈新竹縣政府救護車及五峰鄉醫療巡迴車各1輛，總計市值約510萬元；其中，捐贈的救護車更是全新竹縣首輛加入嬰幼兒固定裝置組的救護車，未來嬰幼兒患者在送醫途中的安全大幅提升。
新竹縣長楊文科表示，三陽工業自1954年成立以來，積極參與各種社會公益，贊助縣內弱勢學童獎助學金，推廣體育賽事活動；除了回饋在地，更準備捐贈全台共20輛車，以實際行動支持救護工作。
新竹縣消防局表示，全縣每個月有30件以上0至12歲兒童救護案件，三陽工業這次捐贈的救護車，除配備標準救護裝備器材外，更首次加入兒童用、新生兒用以及成人前背式新生兒固定裝置組，以提升嬰幼兒患者在送醫途中的安全，預計將配發於三陽工業總部所轄的湖口鄉新工消防分隊。
除此之外，也將一般擔架床升級為35萬元的電動擔架床，不僅能減少救護人員因搬運造成的傷害，更增加緊急傷病患運送過程中的舒適性。而車身採用紅、黃相間的反光條巴騰堡格紋塗裝，在日照或夜間車燈照射下，能讓用路人維持500公尺左右的高辨識度，更能確保救護車的行車安全。
考量山區民眾就醫不便，醫療巡迴車將贈予五峰鄉衛生所進行原鄉巡迴醫療服務。楊文科表示，五峰鄉衛生所每周都會輪流至各部落定點，進行巡迴醫療及個案訪視，目前使用的巡迴醫療車將逾13年，且在山區行駛車輛耗損大，三陽工業捐贈新車有如即時雨，讓衛生所醫護人員在執行醫療業務時有更安全的保障。
三陽工業副董事長吳麗珠表示，本次捐贈的救護車及醫療巡迴車皆由旗下南陽實業代理的現代汽車，最新推出的旗艦商旅車款「Hyundai Staria」所改裝而成，圓滑的車頭線條、大面積蜂巢式格柵，加上科技感十足的矩陣式LED頭燈和鑽石切削鋁圈，視覺上前衛、質感兼具，捐贈前就有消防車迷拍下相關照片，在群組上引發熱烈討論。
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