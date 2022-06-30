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修剪樹木倒塌砸死女騎士 男涉過失致死判刑8個月

中央社／ 苗栗縣30日電

苗栗縣一名男子僱工修剪住家外緊鄰省道的大樹，不料，鋸倒的樹幹倒向馬路時，砸中行經該處的女騎士導致送醫不治，男子遭苗栗地方法院依過失致死罪，判處有期徒刑8個月。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中今天說明，這起案件起因為吳姓男子（53歲）住家緊臨省道台13線，因植栽樹木恐影響路旁高壓電線及省道用路安全，僱工加以修剪，過程中，修剪的樹木枝幹突然掉落，砸中廖姓女騎士（58歲）頭部，女騎士當場人車倒地，送醫後仍不治身亡。

判決指出，吳姓男子於2020年6月間為修剪路旁樹木而有占用該路段北向車道施工需要，理應事先向公路主管機關、公路總局苗栗工務段申請許可，也應在封閉施工處設置「前置警示區段」、「漸變區段」，並妥為設置警示駕駛人前方施工狀況、引導改道等相關標誌。

判決書中提到，吳男未向公路主管機關申請臨時性路權許可即逕自封閉台13線北向車道路段，且僅放置2個併排交通椎在道路上，由受僱工人在駁坎上方砍樹，他則站在道路前方，以手勢指揮示意該路段不能通行，致使女騎士沿雙黃線繞越該處時，被突如其來的倒塌樹木砸中，女騎士頭部外傷合併顱內出血，後導致中樞神經性休克，經急救無效死亡。

法院認定吳姓男子過失及肇事因素明確，衡酌犯後雖承認犯行，但迄今仍未與女騎士家屬達成和解、調解，或道歉等其他彌補被害人家屬所受損害之舉措，也未獲得被害人家屬諒解，依過失致死罪，判處吳男8個月有期徒刑。全案可上訴。

苗栗分局提醒，民眾如有使用道路辦理婚喪喜慶或施工，占用道路部分，需向相關單位申請路權，並於適當位置設置交通維持設施及指揮，確實於現場擺放警告標誌等適當設施，用以提醒用路人注意前有施工狀況，使用路人預先調整及降低車輛之行車方向與速度，以避免意外發生。

苗栗縣

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