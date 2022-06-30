影／太陽能光電板短路起火 台南消防員滅火深怕觸電

台南市新市區潭頂掩埋場後方太陽能光電板上午10點半左右突然起火，台南市消防局獲報派遣第四大隊新市分隊等11車17人前往滅火。

消防員到場回報是太陽能板起火，因為太陽能板易導電、即使斷電能可能儲存大量電力，消防員穿著全套設備滅火，火勢順利撲滅。

台南市消防局表示，經查現場是太陽能設備廠商在周遭除草不慎打到電線導致短路，造成太陽能板起火燃燒，設備廠商馬上斷電，使用滅火器要滅火。

第四大隊長蔡國保表示，依據消防署「消防機關搶救太陽光電發電設備火災指導原則」，太陽能光電設備若發生火警，即使台電斷電，太陽能板配線仍有電力，救災時不能貿然射水，滅火行動盡可能使用乾粉或氣體藥劑。