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影／太陽能光電板短路起火 台南消防員滅火深怕觸電
台南市新市區潭頂掩埋場後方太陽能光電板上午10點半左右突然起火，台南市消防局獲報派遣第四大隊新市分隊等11車17人前往滅火。
消防員到場回報是太陽能板起火，因為太陽能板易導電、即使斷電能可能儲存大量電力，消防員穿著全套設備滅火，火勢順利撲滅。
台南市消防局表示，經查現場是太陽能設備廠商在周遭除草不慎打到電線導致短路，造成太陽能板起火燃燒，設備廠商馬上斷電，使用滅火器要滅火。
第四大隊長蔡國保表示，依據消防署「消防機關搶救太陽光電發電設備火災指導原則」，太陽能光電設備若發生火警，即使台電斷電，太陽能板配線仍有電力，救災時不能貿然射水，滅火行動盡可能使用乾粉或氣體藥劑。
消防局長李明峯表示，太陽能光電設備特性為有陽光照射就有電流產生，而第一時間搶救又不能先以水線射水搶救，所以在太陽能光電設備的管理更應落實，將持續針對這類高危險因子場所辦理搶救演練，使第一線救災人員掌握搶救重點，強化救災安全及提升搶救效能。
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