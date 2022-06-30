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增加救災出勤安全 大硯建設捐贈竹市消防雙艙消防車

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

為提昇消防人員出勤時行車安全，大硯建設公司去年得知雙艙式消防車可提昇保護出勤消防員生命安全，規畫捐贈新竹市消防局消防車，經一年多打造，今天舉行贈車啟用儀式，並由市長林智堅代表消防局接受捐贈，且回贈大硯建設公司感謝狀與消防車模型留念。

林智堅表示，救災、救護工作刻不容緩，在與時間賽跑的出勤過程中，行路安全便為一重要課題，消防局為保障出勤同仁安全，常透過各項消防專業訓練提升消防員專業技能，包含防禦性駕駛等能力。

除了消防員能力提升，硬體設備也相對重要，林智堅說，感謝大硯建設公司善心捐贈新式小型雙艙式消防車，從硬體方面強化保障出勤消防員安全，未來也將在青草湖週邊看到新式消防車穿梭的英姿，達成民間企業與公部門齊心守護竹市消防公共安全的共同目標。

消防局長李世恭說，消防局目前第一線消防先鋒車輛約15輛，目標為全數汰換為更安全的雙艙式消防車，截至目前已更換6輛，預計在今年底再汰換3輛，並可在明年底前全數汰舊換新，達成全國首先全面更換一線消防車為雙艙式消防車縣市的目標。

大硯建設公司今天舉行贈車啟用儀式，由市長林智堅代表消防局接受捐贈。記者王駿杰／攝影
大硯建設公司今天舉行贈車啟用儀式，由市長林智堅代表消防局接受捐贈。記者王駿杰／攝影
大硯建設公司去年得知雙艙式消防車可提昇保護出勤消防員生命安全，規畫捐贈新竹市消防局消防車，經一年多打造，今天舉行贈車啟用儀式。記者王駿杰／攝影
大硯建設公司去年得知雙艙式消防車可提昇保護出勤消防員生命安全，規畫捐贈新竹市消防局消防車，經一年多打造，今天舉行贈車啟用儀式。記者王駿杰／攝影

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