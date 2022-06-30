快訊

核一廠2號機今傳起動變壓器跳脫 原能會：無核安疑慮

黃珊珊吸綠票！綠營人士：民進黨「捧黃抑蔣」策略失靈

蘆洲唯一肯德基營業到今晚10時 網哭：跟童年說再見

影／缺錢買毒 飛車搶劫又偷香油錢…兇手竟是拐杖阿伯

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林2名年近5旬男子，因毒癮發作、缺錢買毒，心生歹念騎車隨機行搶，在路邊攔下瘦弱外籍女子，命其交出錢財但女子不從，將她連人帶車推倒，搶走隨身皮包與財物，並將女子的手機丟入手機躲避查緝，並前往南投溪頭一間廟宇偷香油錢，才不到3小時就被警方逮捕。

2名男子分別為身材壯碩的丁男、拄著拐杖的詹男，2人因缺錢買毒，在路上見瘦弱的阮姓外籍女子，起歹念行搶，攔車要求她交出錢財，見女子不從，丁嫌便將她推倒，再搶走隨身皮包、財物和手機。

搶劫得手後，2人得手1500元、蘋果手機1台，但因擔心手機定位會暴露行蹤，便把手機丟到路旁水溝裡，拿著到手的贓款1500元買完毒品後，又騎著車前往南投溪頭廟宇偷香油錢，拄著拐杖的詹男拿木棍綁鐵片，以釣魚方式對廟裡香油錢下手行竊。

阮姓女子報案後，虎尾分局長廖志明立即成立專案小組查緝，報請雲林地方檢察署檢察官指揮偵辦，鎖定車牌以車追人，沿途從雲林縣元長鄉追到南投縣鹿谷鄉溪頭，見嫌犯在廟宇行竊，便一路尾隨到南投縣竹山鎮，見時機成熟便將2人攔截逮捕，在嫌犯身上查獲贓款2200元、毒品及吸食器，將他們以竊盜、搶奪罪及違反毒品防制條例移送地檢署偵辦，檢方複訊後向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

事後警方返回現場尋找阮姓女子手機，在高約3公尺的大排水溝中發現，但其水深又無通道可行走，尋求當地消防隊員協助下水打撈，成功將阮姓女子手機打撈上岸。

廖志明說，出門在外應注意隨身財物，避免錢財外露遭扒手盯上，並隨時注意身邊有無可疑人士跟蹤，若遇可疑人、事可請求警方協助查察，以防範竊盜、搶奪及強盜等案件發生。

虎尾警分局逮捕2名嫌犯，被警方當場壓制在地。圖／虎尾警分局提供
虎尾警分局逮捕2名嫌犯，被警方當場壓制在地。圖／虎尾警分局提供
拄著拐杖的詹姓男子以釣魚手法偷廟宇香油錢，犯案工具被警方查獲。圖／虎尾警分局提供
拄著拐杖的詹姓男子以釣魚手法偷廟宇香油錢，犯案工具被警方查獲。圖／虎尾警分局提供
警方在3米深水溝中發現阮姓女子手機，請消防隊員協助撈起。圖／虎尾警分局提供
警方在3米深水溝中發現阮姓女子手機，請消防隊員協助撈起。圖／虎尾警分局提供
拄著拐杖的詹姓男子以釣魚手法偷廟宇香油錢。圖／虎尾警分局提供
拄著拐杖的詹姓男子以釣魚手法偷廟宇香油錢。圖／虎尾警分局提供
拄著拐杖的詹姓男子以釣魚手法偷廟宇香油錢，被依偷竊罪起訴。圖／虎尾警分局提供
拄著拐杖的詹姓男子以釣魚手法偷廟宇香油錢，被依偷竊罪起訴。圖／虎尾警分局提供
身材壯碩的丁姓男子將阮姓外籍女子推倒行搶，被依搶奪罪移送法辦。圖／虎尾警分局提供
身材壯碩的丁姓男子將阮姓外籍女子推倒行搶，被依搶奪罪移送法辦。圖／虎尾警分局提供
警方在3米深水溝中發現阮姓女子手機，請消防隊員協助撈起。圖／虎尾警分局提供
警方在3米深水溝中發現阮姓女子手機，請消防隊員協助撈起。圖／虎尾警分局提供

南投 雲林 毒品

延伸閱讀

騎車搶奪、廟宇竊盜 雲林雙匪收押

虎尾甜心女警化身直播主 教導民眾交通安全反詐騙

台灣好行新增溪頭B線選項 未來可直達高鐵彰化站

地下代書偽造雲林縣府公文 剪下貼上爽賺21萬遭法辦

相關新聞

影／女登雪山聖稜線高山症發作 黑鷹直升機山脊線強勁氣流吊掛

一名女登山客在雪山聖稜線高山症發作，全身無力無法再走，空勤總隊接獲苗栗縣消防局通報，派黑鷹直升機救援，女登山客在聖稜線山...

大學生網上賣「原味快篩陽」鑰匙圈 緊急下架仍遭出征

成大學生賣二手用品的臉書粉絲專頁，最近出現有人在賣「快篩陽鑰匙圈」，把有兩條線、新冠肺炎陽性的快篩劑做成鑰匙圈販售，還強...

增加救災出勤安全 大硯建設捐贈竹市消防雙艙消防車

為提昇消防人員出勤時行車安全，大硯建設公司去年得知雙艙式消防車可提昇保護出勤消防員生命安全，規畫捐贈新竹市消防局消防車，...

影／缺錢買毒 飛車搶劫又偷香油錢…兇手竟是拐杖阿伯

雲林2名年近5旬男子，因毒癮發作、缺錢買毒，心生歹念騎車隨機行搶，在路邊攔下瘦弱外籍女子，命其交出錢財但女子不從，將她連...

台65高架2.3K今早塞車 未保車距釀三車推撞

新北市一名李姓男子，今天上午開車行經新莊區台65高架2.3公里處，疑因未注意車前狀況，推撞前方兩車，所幸現場沒有人受傷，...

車後擺三角錐車上睡覺？ 警巡察看見駕駛不適已半躺

新北市樹林區涂姓男子，上周五（24日）駕車回家途中疑似身體不適，他先將車停在柑園街二段與大義路口，並在車後放置三角錐，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。