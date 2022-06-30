影／缺錢買毒 飛車搶劫又偷香油錢…兇手竟是拐杖阿伯

雲林2名年近5旬男子，因毒癮發作、缺錢買毒，心生歹念騎車隨機行搶，在路邊攔下瘦弱外籍女子，命其交出錢財但女子不從，將她連人帶車推倒，搶走隨身皮包與財物，並將女子的手機丟入手機躲避查緝，並前往南投溪頭一間廟宇偷香油錢，才不到3小時就被警方逮捕。

2名男子分別為身材壯碩的丁男、拄著拐杖的詹男，2人因缺錢買毒，在路上見瘦弱的阮姓外籍女子，起歹念行搶，攔車要求她交出錢財，見女子不從，丁嫌便將她推倒，再搶走隨身皮包、財物和手機。

搶劫得手後，2人得手1500元、蘋果手機1台，但因擔心手機定位會暴露行蹤，便把手機丟到路旁水溝裡，拿著到手的贓款1500元買完毒品後，又騎著車前往南投溪頭廟宇偷香油錢，拄著拐杖的詹男拿木棍綁鐵片，以釣魚方式對廟裡香油錢下手行竊。

阮姓女子報案後，虎尾分局長廖志明立即成立專案小組查緝，報請雲林地方檢察署檢察官指揮偵辦，鎖定車牌以車追人，沿途從雲林縣元長鄉追到南投縣鹿谷鄉溪頭，見嫌犯在廟宇行竊，便一路尾隨到南投縣竹山鎮，見時機成熟便將2人攔截逮捕，在嫌犯身上查獲贓款2200元、毒品及吸食器，將他們以竊盜、搶奪罪及違反毒品防制條例移送地檢署偵辦，檢方複訊後向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

事後警方返回現場尋找阮姓女子手機，在高約3公尺的大排水溝中發現，但其水深又無通道可行走，尋求當地消防隊員協助下水打撈，成功將阮姓女子手機打撈上岸。