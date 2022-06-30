車後擺三角錐車上睡覺？ 警巡察看見駕駛不適已半躺

新北市樹林區涂姓男子，上周五（24日）駕車回家途中疑似身體不適，他先將車停在柑園街二段與大義路口，並在車後放置三角錐，再進入車內休息。轄區警巡邏經過趨前查看，見涂男已半躺在駕駛座，詢問涂男無法正常應答、全身無力，疑似中風，緊急送醫急救後沒有生命危險。

據了解，涂姓男子（72歲）從事園藝工作，上周五（24日）晚上9時許，他工作結束，準備從柑園路二段的園藝場開車返家。孰料，車才開出不久，涂男就頭痛欲裂一陣暈眩，趕緊把車停放在柑園街二段與大義路口，在車後擺放三角錐，再進入車內休息。

此時，轄區柑園派出所警員郭泓儀、賴致仲巡邏經過，見涂男座車停在路口旁，眼前的綠燈已亮，涂男未往前駛移，2警覺得怪異，趨前察看，赫見涂男身體癱軟，半躺在駕駛座上，詢問涂男又無法正常應答，懷疑涂男中風，趕緊通報消防局派員到場協助，所幸涂男送醫急救後，診斷為腦部血管急性出血，留院治療。