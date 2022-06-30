台灣乾女兒失業？移居國外男子心疼上鈎 險被騙10萬元

基隆市鄭姓男子接到移居國外20多年朋友的電話，表示要匯10萬元進鄭銀行帳戶，請他轉匯給台灣的「乾女兒」。鄭到銀行匯款時，行員覺得錢剛匯進來，就要再匯出去不尋常。員警到場了解原委，認為鄭的朋友上了詐騙集團的當。鄭告訴朋友，對方不相信，要他匯款沒關係，但鄭覺得警方分析有道理，決定把錢匯回朋友的帳戶。

基隆市警二分局今天表示，與玉山銀行的「金融防詐通報網」再度建功，分局27日接獲銀行通報，疑有民眾遭到詐騙，希望員警到場協助處理。信六路派出所所長朱德望和警員江權裕、廖進發到達銀行時，發現年約60歲的鄭男，帶著小孫女到銀行，向銀行行員表示要匯10萬元，到某家農會的帳戶，及時勸阻。

鄭男幾天前接到朋友通知，詢問銀行帳號，說要匯10萬元進他的帳戶，再請他轉匯入某家農會帳戶。24日下午又接到朋友通知，表示已把錢匯進他的戶頭，但當時銀行已停止營業，25、26日是周休2日，所以27日才到銀行，確認朋友有匯10萬元進他的戶頭，所以要把這筆錢匯進朋友告知的農會帳戶。

銀行行員發現10萬元剛匯入，又要匯出可疑，詢問鄭男得知原委，擔心鄭男的朋友可能遇上詐騙集團，才請警方到場協助了解。

據了解，鄭男的朋友在20多年前個移民國外，他向鄭說，在台灣有個「乾女兒」最近失業，手頭非常拮据，希望能匯一些錢救濟她，但他無法在海外匯款進入農會帳戶，所以才請鄭幫忙，把錢先匯進鄭的銀行帳戶，再由鄭把10萬元匯給「乾女兒」救急。

員警告訴鄭男，他的朋友遇上詐騙集團了，鄭聽完員警分析也認同，因為朋友移民國外20多年，從未返國，怎麼會在台灣有30多歲的乾女兒，應該是網路交友。鄭男聯絡友人告知此事，但對方似不相信或不以為意，要鄭轉匯沒關係。鄭男覺得不妥，決定把錢匯還給朋友，並請他小心，別再上當。