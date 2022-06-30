快訊

核一廠2號機今傳起動變壓器跳脫 原能會：無核安疑慮

黃珊珊吸綠票！綠營人士：民進黨「捧黃抑蔣」策略失靈

蘆洲唯一肯德基營業到今晚10時 網哭：跟童年說再見

台灣乾女兒失業？移居國外男子心疼上鈎 險被騙10萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市鄭姓男子接到移居國外20多年朋友的電話，表示要匯10萬元進鄭銀行帳戶，請他轉匯給台灣的「乾女兒」。鄭到銀行匯款時，行員覺得錢剛匯進來，就要再匯出去不尋常。員警到場了解原委，認為鄭的朋友上了詐騙集團的當。鄭告訴朋友，對方不相信，要他匯款沒關係，但鄭覺得警方分析有道理，決定把錢匯回朋友的帳戶。

基隆市警二分局今天表示，與玉山銀行的「金融防詐通報網」再度建功，分局27日接獲銀行通報，疑有民眾遭到詐騙，希望員警到場協助處理。信六路派出所所長朱德望和警員江權裕、廖進發到達銀行時，發現年約60歲的鄭男，帶著小孫女到銀行，向銀行行員表示要匯10萬元，到某家農會的帳戶，及時勸阻。

鄭男幾天前接到朋友通知，詢問銀行帳號，說要匯10萬元進他的帳戶，再請他轉匯入某家農會帳戶。24日下午又接到朋友通知，表示已把錢匯進他的戶頭，但當時銀行已停止營業，25、26日是周休2日，所以27日才到銀行，確認朋友有匯10萬元進他的戶頭，所以要把這筆錢匯進朋友告知的農會帳戶。

銀行行員發現10萬元剛匯入，又要匯出可疑，詢問鄭男得知原委，擔心鄭男的朋友可能遇上詐騙集團，才請警方到場協助了解。

據了解，鄭男的朋友在20多年前個移民國外，他向鄭說，在台灣有個「乾女兒」最近失業，手頭非常拮据，希望能匯一些錢救濟她，但他無法在海外匯款進入農會帳戶，所以才請鄭幫忙，把錢先匯進鄭的銀行帳戶，再由鄭把10萬元匯給「乾女兒」救急。

員警告訴鄭男，他的朋友遇上詐騙集團了，鄭聽完員警分析也認同，因為朋友移民國外20多年，從未返國，怎麼會在台灣有30多歲的乾女兒，應該是網路交友。鄭男聯絡友人告知此事，但對方似不相信或不以為意，要鄭轉匯沒關係。鄭男覺得不妥，決定把錢匯還給朋友，並請他小心，別再上當。

基隆警二分局表示，網路無遠弗屆，也可能潛藏詐騙陷阱，讓人難以發覺。民眾除了自身慎防受騙，發現朋友若有可能遭詐騙，也要多關心。接獲相關詐騙電話，可撥打165反詐騙專線向警方諮詢，保障財產安全。

基隆市鄭姓男子到銀行幫移民海外的朋友，轉匯10萬元給台灣的「乾女兒」，行員和員警合力勸阻，保住這筆錢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓男子到銀行幫移民海外的朋友，轉匯10萬元給台灣的「乾女兒」，行員和員警合力勸阻，保住這筆錢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓男子到銀行幫移民海外的朋友，轉匯10萬元給台灣的「乾女兒」，行員和員警合力勸阻，保住這筆錢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓男子到銀行幫移民海外的朋友，轉匯10萬元給台灣的「乾女兒」，行員和員警合力勸阻，保住這筆錢。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團

延伸閱讀

嘉縣農會出租倉庫大火撲滅仍濃煙 空拍畫面曝光

嘉市嘉樂福夜市旁嘉縣農會倉儲大火 幸無人受困

推食農教育 後壁農會邀「果醬男孩」傳授芭樂果醬

基隆市公車試辦上下車刷卡 擬挑一路線推2段收費

相關新聞

影／女登雪山聖稜線高山症發作 黑鷹直升機山脊線強勁氣流吊掛

一名女登山客在雪山聖稜線高山症發作，全身無力無法再走，空勤總隊接獲苗栗縣消防局通報，派黑鷹直升機救援，女登山客在聖稜線山...

大學生網上賣「原味快篩陽」鑰匙圈 緊急下架仍遭出征

成大學生賣二手用品的臉書粉絲專頁，最近出現有人在賣「快篩陽鑰匙圈」，把有兩條線、新冠肺炎陽性的快篩劑做成鑰匙圈販售，還強...

影／太陽能光電板短路起火 台南消防員滅火深怕觸電

台南市新市區潭頂掩埋場後方太陽能光電板上午10點半左右突然起火，台南市消防局獲報派遣第四大隊新市分隊等11車17人前往滅...

增加救災出勤安全 大硯建設捐贈竹市消防雙艙消防車

為提昇消防人員出勤時行車安全，大硯建設公司去年得知雙艙式消防車可提昇保護出勤消防員生命安全，規畫捐贈新竹市消防局消防車，...

影／缺錢買毒 飛車搶劫又偷香油錢…兇手竟是拐杖阿伯

雲林2名年近5旬男子，因毒癮發作、缺錢買毒，心生歹念騎車隨機行搶，在路邊攔下瘦弱外籍女子，命其交出錢財但女子不從，將她連...

台65高架2.3K今早塞車 未保車距釀三車推撞

新北市一名李姓男子，今天上午開車行經新莊區台65高架2.3公里處，疑因未注意車前狀況，推撞前方兩車，所幸現場沒有人受傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。