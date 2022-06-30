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婦人買菜後找不到機車 市場人潮散去後清水警幫忙找到

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名婦人昨天上市場買菜後找不到機車急報案，台中市清水警分局派出所員警幫忙找，在市場人潮散去後，員警終於找到婦人的機車，原來她記錯停車位置。

中市清水區橋頭里75歲婦人昨天早上騎電動機車到清水區鎮北街第一市場買完菜準備回家，她來來回回約半小時都找不到電動機車，最後走進台中市清水警分局清水派出所報案：「警察先生我的黃色機車不見了，可以幫我嗎？」

清水警分局清水所警員謝宥庠受理後，陪著婦人走回鎮北街小巷內停放機車處，在附近尋找均未尋獲，因已近中午，婦人先塔車回家煮午餐，清水分局警員謝宥庠與沈貝珊繼續徒步在菜市場附近大街小巷繞尋，40分鐘後，市場人潮漸漸散去，離婦人所指的停車處約300公尺，終於發現她描述、車身亮眼的黃色電動機車，經檢視該車未遭破壞痕跡，研判應為婦人記錯停放位置，警方將機車牽回分局，並通知婦人領回。

婦人到派出所領車時，頻頻向警方道謝，她說停車時未注意停放位置，可能才記錯停放處，清水派出所長洪志仁提醒民眾，可能在停車時忘了確認位置，容易產生記憶錯誤而找不到車子，建議民眾可拍下停車處及附近環境，避免找不到車的困擾。

一名婦人上市場買菜後找不到機車，台中清水警分局員警陪她找車。圖／警方提供
一名婦人上市場買菜後找不到機車，台中清水警分局員警陪她找車。圖／警方提供
一名婦人上市場買菜後找不到機車，台中清水警分局員警陪她找車。圖／警方提供
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電動機車 台中市 警察

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