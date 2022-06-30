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台東自小客車自撞號誌牌及路樹 駕駛傷重不治
台東市知本吉泰路今早發生1輛自小客車疑天雨路滑失控自撞號誌牌及路樹，34歲高姓駕駛受困車內，警消將高男救出送醫，警搶救仍傷重不治，事故原因警方進一步調查釐清。
警方表示，這起自撞事故發生於早上8點40分左右，1輛白色自小客車行經吉泰路時，疑天雨路滑失控撞擊路旁號誌牌及路樹，車頭嚴重凹陷毀損，安全氣囊爆開，零件散落一地，駕駛受困車內。
警消獲報趕抵現場，先利用破壞器材將車門打開後，順利將已無呼吸心跳的駕駛救出，緊急送往醫院救治，但因傷勢嚴重，經搶救後仍回天乏術。事故原因正由警方調查釐清。
附近住戶表示，事故地點為一處轉彎處，早上還下大雨，可能車輛速度很快打滑才會失控。據了解，高男和朋友相約準備去台南工作，未料，途中就發生自撞事故。
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