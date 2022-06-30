快訊

大馬羽賽／4連霸再進一步！戴資穎直落2闖8強

台股6月慘跌！這10大電子股法人趁跌大買 股價逆勢漲

新北五股變電箱爆炸1564戶停電 預計11時30分恢復供電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東自小客車自撞號誌牌及路樹 駕駛傷重不治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市知本吉泰路今早發生1輛自小客車疑天雨路滑失控自撞號誌牌及路樹，34歲高姓駕駛受困車內，警消將高男救出送醫，警搶救仍傷重不治，事故原因警方進一步調查釐清。

警方表示，這起自撞事故發生於早上8點40分左右，1輛白色自小客車行經吉泰路時，疑天雨路滑失控撞擊路旁號誌牌及路樹，車頭嚴重凹陷毀損，安全氣囊爆開，零件散落一地，駕駛受困車內。

警消獲報趕抵現場，先利用破壞器材將車門打開後，順利將已無呼吸心跳的駕駛救出，緊急送往醫院救治，但因傷勢嚴重，經搶救後仍回天乏術。事故原因正由警方調查釐清。

附近住戶表示，事故地點為一處轉彎處，早上還下大雨，可能車輛速度很快打滑才會失控。據了解，高男和朋友相約準備去台南工作，未料，途中就發生自撞事故。

白色自小客車受到猛烈撞擊後，車頭嚴重凹陷毀損，安全氣囊爆開，零件散落一地。圖／讀者提供
白色自小客車受到猛烈撞擊後，車頭嚴重凹陷毀損，安全氣囊爆開，零件散落一地。圖／讀者提供
台東市知本吉泰路今早發生1輛自小客車疑天雨路滑失控自撞號誌牌及路樹，34歲高姓駕駛受困車內，警消將高男救出送醫，警搶救仍傷重不治，事故原因警方進一步調查釐清。圖／讀者提供
台東市知本吉泰路今早發生1輛自小客車疑天雨路滑失控自撞號誌牌及路樹，34歲高姓駕駛受困車內，警消將高男救出送醫，警搶救仍傷重不治，事故原因警方進一步調查釐清。圖／讀者提供

延伸閱讀

嘉義市午後暴雨 傳路樹倒塌、號誌失靈

預防路樹倒塌 北市4.8萬棵行道樹啟動專業普查

三重老舊公寓火警 四口之家2死1傷僅阿嬤平安

轎車自撞路樹人卻不見 車附近發現20顆子彈警追查中

相關新聞

影／女登雪山聖稜線高山症發作 黑鷹直升機山脊線強勁氣流吊掛

一名女登山客在雪山聖稜線高山症發作，全身無力無法再走，空勤總隊接獲苗栗縣消防局通報，派黑鷹直升機救援，女登山客在聖稜線山...

大學生網上賣「原味快篩陽」鑰匙圈 緊急下架仍遭出征

成大學生賣二手用品的臉書粉絲專頁，最近出現有人在賣「快篩陽鑰匙圈」，把有兩條線、新冠肺炎陽性的快篩劑做成鑰匙圈販售，還強...

黃明昭今接任警政署長 臨行前市警局90名中階警官異動

高雄市警察局長黃明昭今下午將接任警政署長，市警局也在黃上任前，發布二線二、二線三中階警官人事異動命令，調整90名組長、警...

台東自小客車自撞號誌牌及路樹 駕駛傷重不治

台東市知本吉泰路今早發生1輛自小客車疑天雨路滑失控自撞號誌牌及路樹，34歲高姓駕駛受困車內，警消將高男救出送醫，警搶救仍...

影／禮儀車出火葬場撞砂石車！網傻眼：騎車的命大

雲林縣虎尾鎮一輛禮儀車29日在駛離火葬場後，在路口和一輛砂石車發生擦撞，隨後砂石車失控衝到對向車道翻倒，所幸砂石車及時將...

一句「好久不見」高雄翁匯40萬 警找本尊對質救了他

高雄市一名張姓老翁日前接獲自稱報關行「小蔡」同事電話，對方一句「好久不見」開啟話匣子，翌日又來電借款40萬應急，張翁不忍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。