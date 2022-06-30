一句「好久不見」高雄翁匯40萬 警找本尊對質救了他

高雄市一名張姓老翁日前接獲自稱報關行「小蔡」同事電話，對方一句「好久不見」開啟話匣子，翌日又來電借款40萬應急，張翁不忍老友遇難，至銀行匯款40萬資助，被行員和警方阻止，警方找本尊對質，才讓張翁打消匯款念頭，保住積蓄。

警方指出，家住鳳山區的74歲張姓老翁從報關行退休，日前在家中接獲自稱是以前報關行公司的同事「小蔡」來電，雙方閒話家常，翌日「小蔡」又來電，謊稱他家中急需用錢，欲向張翁商借40萬元；張翁不忍心昔日老同事家中有難，爽口答應借款。

6月28日下午2時許，張翁至鳳山區銀行臨櫃匯款，行員詢問原由後，張翁聲稱要資助「以前要好的同事」家中經濟，行員察覺有異報警。

鳳山分局成功派出所警員李政憲、陳正仁到場詢問後，張翁還拍胸鋪相信對方是報關行的老同事「小蔡」；警員李政憲於是連繫所內同事，查出對方電話和帳戶已被「警示」。