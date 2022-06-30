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大學生網上賣「原味快篩陽」鑰匙圈 緊急下架仍遭出征
成大學生賣二手用品的臉書粉絲專頁，最近出現有人在賣「快篩陽鑰匙圈」，把有兩條線、新冠肺炎陽性的快篩劑做成鑰匙圈販售，還強調「適合送給不想考試、上班的人」、「要買要快、獨家限量販售」，被網友批「一點都不好笑」、「會傳染病的東西還拿出來賣」，雖然事後把發文刪除，仍然遭到其他網友出征。
目前在臉書「《成大限定》Market版二手交流買賣」粉絲頁已經看不到這則貼文，但被網友截圖，並轉發到Dcard，引發網友後續討論。
這個臉書粉絲專頁有5萬多名成員，平常很多學生在上面販售用過的家具、參考書等，但最近有網友以「社會在走，陽性要有」為題，貼出要賣快篩陽性鑰匙圈，售價100元，還有相關照片。
這名女網友陳述，期末考之後就跟朋友開心的到塔塔加遊玩，隔天又在家中相聚，結果過了幾天大家紛紛確診，自己也不例外，其中有朋友「可能被隔離關出毛病」，突發奇想把自己兩條線陽性的快篩劑，做成鑰匙圈，特別拿到網上販售。
網友還強調，「適合送給想確診的朋友、不想實體考試的朋友、不想上班的朋友、或是自己使用都非常時尚」、「獨家限量，要買要快，此次售完就沒了，心動不如馬上行動!！」、「放久了試紙可能會出現汙漬屬於正常現象，請安心使用」。
由於售價並不貴，網友可能是基於開玩笑的心情貼文，但是卻引發多數的網友批評，認為「這一點都不好笑」、「居然還有人賣原味快篩、天阿」、「這種事情不應該拿來開玩笑吧」、「自以為幽默」。
網友事後把貼文刪除，也在Dcard上表示「請大家當作是不好笑的玩笑看看就好謝謝」，並說有人私訊要跟她買，但是她真的沒賣，仍然被網友批評。
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