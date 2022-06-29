嘉縣農會出租倉庫大火撲滅仍濃煙 空拍畫面曝光

嘉義市博愛路二段嘉義縣農會的倉庫，晚間8點27分傳出起火，火勢猛烈，幸好無人受困，一度擔憂鐵皮屋頂塌坍，派山貓到場，直到10點21分宣告撲滅，不過仍有大量濃煙，現場仍殘火處理中。

消防人員初步釐清，該倉儲是縣農會承租給外包商，作為網拍儲物使用，內部堆放大量塑膠成品；嘉縣農會指出，並非農會使用，沒堆放稻米等農會產品。

嘉市消防局指出，8點27分據報博愛路二段459號發生火警，派遣德安、湖內、東區、第一、第二分隊前往搶救，現場為夜市旁邊的水泥倉儲失火、為1層樓挑高建築，8點48分回報火勢控制。