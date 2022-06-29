影／板橋19惡煞搭8輛計程車砸當鋪 幕後主嫌四海幫海鯨堂主今晚到案

新北市板橋區一間當鋪今天發生一起槍擊案，幕後主嫌疑為四海幫海鯨堂主張姓男子，今晚為新北刑大警方押解到案。

新北市板橋區一間當鋪今天遭19人分乘8輛計程車前往砸店，帶頭林男離去前還朝當鋪開3槍示威，當鋪員工潘男也開2槍還擊，造成對方李姓男子中槍自行送醫，暫無生命危險，警方封鎖現場採證，槍手林男逞凶後隨即攜槍至派出所投案。潘男開槍後躲至板橋果菜市場附近，下午也被警方查獲並起獲作案用槍彈。

正當警方封鎖採證時，26歲林男帶一把改造手槍及3顆子彈到新海派出所投案，稱他到當鋪開了3槍，槍枝是已過世角頭「八哥」留給他，完全黑幫手法和說詞。

新北刑大與海山警方組成專案小組漏夜追查，查出這起槍擊案疑似一名計程車司機積欠車行一筆債務，又將價值僅10多萬元的計程車抵押給當鋪，導致車行與當鋪雙方為爭搶這輛已典當計程車的所有權。