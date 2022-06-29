快訊

影／桃園4男載槍毒拒檢、衝撞警民車逃逸 保安大隊拖下車猛K壓制逮捕

喝洋墨水鍍金？「冷門科系」成砲灰 網揭殘酷現實：唸耶魯找嘸工作

國安會秘書長顧立雄、諮詢委員陳俊麟確診 總統府內接觸史曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄女騎士為閃轎車自摔倒地 遭後方大貨車輾過斃命

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
趙女遭貨車輾過，送醫急救後宣告不治。圖/讀者提供
趙女遭貨車輾過，送醫急救後宣告不治。圖/讀者提供

高雄41歲趙姓女騎士今傍晚6時30分許，騎車行經鳳山區建國路一段大智陸橋附近時，自摔倒地，被後方張姓男子駕駛的貨車輾過，警消獲報後到場，趙女已失去呼吸心跳，送醫急救後宣告不治，張男酒測值為0，詳細事發原因待進一步釐清。

警方調查，當時趙女騎乘機車，疑為閃避陸橋旁便道駛出的轎車，往左偏導致行車不穩，要用雙腳支撐地面，卻因失去重心而摔倒。

當時由張男的駕駛大貨車剛好行駛在後方，看到趙女摔車已來不及反應，右後輪直接碾過趙女。

鳳山警分局獲報後，立即到場，趙女因傷重已無呼吸心跳，送醫急救約1小時，因傷重宣告不治，雙方均無酒駕，現場測繪後，確切肇責由交通警察大隊分析，全案依依過失致人於死罪偵辦中。

趙女遭貨車輾過，送醫急救後宣告不治。圖/讀者提供
趙女遭貨車輾過，送醫急救後宣告不治。圖/讀者提供

警察 酒測 高雄市

延伸閱讀

女騎士遭酒駕男撞傷 家屬關切怒控警回「承辦人休假」

野狗竄出擦撞機車...狗亡、女騎士命危 家屬集氣盼奇蹟

高雄大貨車輾斃女騎士逃18公里 司機一句話警都怒了

相關新聞

高雄女騎士為閃轎車自摔倒地 遭後方大貨車輾過斃命

高雄41歲趙姓女騎士今傍晚6時30分許，騎車行經鳳山區建國路一段大智陸橋附近時，自摔倒地，被後方張姓男子駕駛的貨車輾過，...

救到送餐外送員！消防員叫外送變自取 直呼「這比中樂透還難」

新北市新莊區一名美食外送員，今天上午送餐到頭前消防分隊途中，不慎與他車發生擦撞。頭前分隊派員趕抵，餘光見保溫袋裏一包早餐...

女騎士遭酒駕男撞傷 家屬關切怒控警回「承辦人休假」

台中張姓機車女騎士家屬控訴，張女27日遭酒駕的鄭姓小貨車駕駛撞傷，但家屬隔天詢問時，警方竟稱「承辦員警休假」一問三不知，...

獨／機車撞上卸貨堆高機 21歲騎士慘遭牙叉割頸送醫不治

桃園市一輛機車昨天行經桃園體育場外，撞上在車道裝卸貨的堆高機，年僅21歲男騎士不幸撞上牙叉割破頸部，倒臥血泊中，雖然現場...

嘉市嘉樂福夜市旁嘉縣農會倉儲大火 幸無人受困

嘉義市博愛路二段嘉義縣農會的倉庫，晚間8點27分傳出起火，火勢猛烈，由於一旁就是嘉樂福夜市，引發民眾側目；嘉市消防局派遣...

影／板橋槍擊砸店案疑一車兩押 車行與當鋪搶車起衝突

新北市板橋區一間當鋪今天遭10多人分乘8輛計程車前往砸店，同夥林男還開3槍示威，當鋪員工潘男也開2槍還擊，造成對方李姓男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。