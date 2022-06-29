高雄女騎士為閃轎車自摔倒地 遭後方大貨車輾過斃命

高雄41歲趙姓女騎士今傍晚6時30分許，騎車行經鳳山區建國路一段大智陸橋附近時，自摔倒地，被後方張姓男子駕駛的貨車輾過，警消獲報後到場，趙女已失去呼吸心跳，送醫急救後宣告不治，張男酒測值為0，詳細事發原因待進一步釐清。

警方調查，當時趙女騎乘機車，疑為閃避陸橋旁便道駛出的轎車，往左偏導致行車不穩，要用雙腳支撐地面，卻因失去重心而摔倒。

當時由張男的駕駛大貨車剛好行駛在後方，看到趙女摔車已來不及反應，右後輪直接碾過趙女。