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救到送餐外送員！消防員叫外送變自取 直呼「這比中樂透還難」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
外送員送餐到分隊途中發生車禍，巧的是救護人員就是該分隊。圖／民眾提供
外送員送餐到分隊途中發生車禍，巧的是救護人員就是該分隊。圖／民眾提供

新北市新莊區一名美食外送員，今天上午送餐到頭前消防分隊途中，不慎與他車發生擦撞。頭前分隊派員趕抵，餘光見保溫袋裏一包早餐，正是與分隊所點餐食同家，救護員隨口一問，送餐地址竟是分隊，讓救護員驚訝連連「這機率比中樂透還難吧！」

據了解，徐姓美食外送員（52歲），今天上午接單取餐後，準備送餐至新北市新莊區幸福東路7號（頭前消防分隊地址）。孰料，約莫上午8時許，騎經新莊區思源路與復興路三段口，不慎與劉姓男子（61歲）所騎機車發生碰撞。

新北市消防局第二救災救護大隊頭前分隊獲報，派員迅速趕抵，檢視徐女傷勢，發現她門牙搖晃、肢體多處擦挫傷，劉男則沒有受傷。正準備後送徐女就醫，餘光看到徐女保溫袋內，其中一包早餐餐袋，正是與分隊剛點餐食同家。

救護員隨口問徐「這要送到哪個地方？」徐女一回竟是分隊隊址﹐讓救護員嚇了一跳「這機率比中樂透還難吧！」立即告知徐女，餐點秒變自取，所幸徐女送醫後沒有大礙，雙方沒有酒駕，確切事故原因，有待警方調查釐清。

車禍發生在新北市新莊區思源路與復興路口。記者曾伯愷／翻攝
車禍發生在新北市新莊區思源路與復興路口。記者曾伯愷／翻攝
外送員送餐到分隊途中發生車禍，巧的是救護人員就是該分隊。圖／民眾提供
外送員送餐到分隊途中發生車禍，巧的是救護人員就是該分隊。圖／民眾提供

救護員 外送員

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