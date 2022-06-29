女騎士遭酒駕男撞傷 家屬關切怒控警回「承辦人休假」

台中張姓機車女騎士家屬控訴，張女27日遭酒駕的鄭姓小貨車駕駛撞傷，但家屬隔天詢問時，警方竟稱「承辦員警休假」一問三不知，「連知道真相的權利也休假？」警方回應，員警因尚未釐清，怕提供錯誤資訊，已要求員警強教育，在釐清後盡速主動告知家屬，若有缺失從重咎責。

台中市警局烏日分局偵查隊長許軒鳴說，張姓女機車騎士與鄭姓小貨車駕駛6月27日晚間6時34分，在龍井區中華路二段、山腳大排路口發生交通事故，雙方都受傷送童醫院治療。

張女家屬在臉書控訴，張女遭28歲酒駕的鄭姓男子開小貨車撞傷送醫救治，隔日家屬趕到派出所詢問狀況，員警竟說「承辦人休假中要過兩天才能看照片」，問對方開什麼車？有無酒駕？一問三不知、說不方便透露。

許軒鳴說明，經查，鄭姓駕駛酒測值為0.7mg/L，有酒駕情事；本案事故現場均已測繪、蒐證完畢，由於鄭姓駕駛當時因傷需留院觀察治療，無法即時製作筆錄移送，烏日警分局龍津派出所今天通知鄭男到所完成調查筆錄製作，並依公共危險罪嫌移送法辦。

台中市警局烏日分局呼籲，酒後駕車往往造成無法挽回的悲劇，警方將善用各種勤務作為，加強取締酒駕，並提醒聚餐後如有飲酒，請善加利用計程車、酒後代駕及大眾運輸系統，切勿酒後駕車並應注意宿醉上路問題，才能安全出門、平安回家；另外同車乘客、家人亦應監督駕駛，勿縱容其酒駕，否則將會被連坐開罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康