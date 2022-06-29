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獨／機車撞上卸貨堆高機 21歲騎士慘遭牙叉割頸送醫不治

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一輛機車昨天行經桃園體育場外，撞上在車道裝卸貨的堆高機，年僅21歲男騎士不幸撞上牙叉割破頸部，倒臥血泊中，雖然現場正好有路過消防員協助急救，但送醫後仍於今半夜不治身亡，警方依過失致死罪將貨車及堆高機駕駛移送法辦，並報請地檢署相驗釐清死因。

警方調查，貨車司機陳男（46歲）及堆高機駕駛張男（41歲）昨天上午8時54分在萬壽路二段桃園體育場旁卸載堆高機，這時簡姓男子（21歲）騎機車沿萬壽路二段往桃園方向行駛，路過時疑頸部撞上推高機牙叉，倒在原地，機車更噴飛10公尺遠。

案發過程被許多用路人目擊，其中一名機車騎士幸運閃過，沒撞上堆高機，餘悸猶存之際停下來打119、110報案，並幫患者擋太陽；後方另一名騎士正好是輪休的消防員，見男子倒在馬路上，趕緊下車協助急救。

救護人員9時2分到場時，簡男倒臥血泊之中，不僅頸動脈破裂、頸椎骨折、右側血胸，頸部更幾乎斷了一半，傷勢十分嚴重，但還有意識，緊急送往林口長庚醫院急救，但院方仍於今天凌晨宣告不治。

員警初步調查，陳、張兩人疑似違規在外側車道上裝卸貨，全案詢後依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦，同時報請檢方相驗釐清簡男死因。

桃園市簡姓男子撞上在車道裝卸貨堆高機，頸部遭牙叉割破，傷勢嚴重，今宣告不治。記者楊湛華／翻攝
桃園市簡姓男子撞上在車道裝卸貨堆高機，頸部遭牙叉割破，傷勢嚴重，今宣告不治。記者楊湛華／翻攝
死者簡男機車噴飛至少十公尺遠。記者楊湛華／翻攝
死者簡男機車噴飛至少十公尺遠。記者楊湛華／翻攝
簡男撞上堆高機，倒臥血泊之中。圖／讀者提供
簡男撞上堆高機，倒臥血泊之中。圖／讀者提供

桃園 機車騎士

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