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遏止青少年吸笑氣助興！北市加強稽查 違者最高罰30萬
暑假期間是青少年誤觸施用違禁品的高峰期，警方近年在夜店、旅館等處常發現青少年有不當吸食笑氣助興情況，經統計，北市近2年已查獲違規使用笑氣20件、裁罰30人，北市環保局表示，違法吸食持有者，最高可處30萬元罰鍰，將於暑假期間加強稽查取締。
環保局指出，因笑氣取得價格相對便宜，又可提供多人使用，還被誤以為不會傷害身體，近年青少年違法吸食情況開始氾濫。
事實上，吸食笑氣會影響活性維生素B12的生成，進而影響血液及神經系統功能，造成耳鳴、心智混亂、感覺異常、肢體麻痺、尿失禁、腹痛、便秘等脊椎受損症狀，以及出現幻覺、失憶、憂鬱等精神問題，更嚴重者還可能因為缺氧昏迷成為植物人或致死亡。
經統計，自2020年11月迄今，北市已查獲違規使用笑氣案件20件、裁罰30人。環保局表示，過去因笑氣並未列入毒品危害防制條例管制，警方發現吸食者，只能以社會秩序維護法，處以3天拘留或1.8萬元罰鍰，無法有效嚇阻。
環保署於2020年10月30日公告納管列關注化學物質後，違法吸食持有者，可依「毒性及關注化學物質管理法」處3萬元以上、30萬元罰鍰；北市府也在同年11月13日訂定「台北市政府防制營業場所一氧化二氮不當使用要點」。
環保局表示，暑假為青少年誤觸違禁品的高峰期，將持續會同警察局、衛生局、商業處、產業局、觀傳局及教育局展開聯合稽查行動，於暑假期間針對夜店、KTV等營業場所加強取締執法，呼籲青少年朋友勿購買笑氣吸食，以免造成終生憾事。
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