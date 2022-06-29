快訊

台大、北醫夫妻檔教授洩密技術長達10年 調查局搜索約談12人

7月15日起國旅住宿最高補助1300元 申請方式出爐

氣象局發布豪雨特報 大雷雨示警區域看這查

花蓮老翁買菜迷路3天騎200多公里到屏東 警助返家

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東警分局民和派出所員警協助老翁購買火車票，送老翁搭火車返回花蓮。圖／警方提供
屏東警分局民和派出所員警協助老翁購買火車票，送老翁搭火車返回花蓮。圖／警方提供

屏東警分局民和派出所員警崔方謀、陳威守，日前清晨時，發現周姓老翁牽著一輛機車，在派出所外張望，警方上前主動詢問，才發現家住花蓮縣富里鄉獨居周姓老翁，三天前外出買菜迷路，竟騎到200多公里到屏東市，警方隨即協助老翁搭火車返家。

民和派出所位在屏東市鬧區民生路十字路口，車流量大，員警當天清晨七點多，發現周姓老翁在派出所前路口張望，警方詢問關懷，老翁無法清楚回答，經查詢老翁車籍資料，才知道69歲周姓老翁住在花蓮縣富里鄉。

周姓老翁告訴警方，他三天前外出買菜，但卻迷路，又沒有帶手機，花三天從富里鄉騎到屏東市。警方見老翁因為沒有吃飯，顯露疲態，經確認不需就醫，請到派出所內休息並提供飲食，透過各種方法查找老翁的家人，卻始終連絡不到，警方最後協請求當地派出所，才知道周姓老翁獨居，由部落傳統領袖作為聯繫窗口。

警方說，擔心路途太遙遠，怕老翁會在路上迷路，以縣府社會處的「川資救助」協助老翁搭火車返家，而老翁的機車由員警出資運返花蓮。員警也聯繫部落傳統領袖，提供老翁的火車班次，與機車運送相關資訊，當日下午順利由頭目前往接送，安全返家。

屏東警分局民和派出所員警協助老翁購買火車票，協助搭火車回花蓮，老翁的機車，警方出錢出運費，將老翁的機車運抵花蓮。圖／警方提供
屏東警分局民和派出所員警協助老翁購買火車票，協助搭火車回花蓮，老翁的機車，警方出錢出運費，將老翁的機車運抵花蓮。圖／警方提供
屏東警分局民和派出所員警協助老翁購買火車票，送老翁搭火車返回花蓮。圖／警方提供
屏東警分局民和派出所員警協助老翁購買火車票，送老翁搭火車返回花蓮。圖／警方提供

屏東 花蓮

相關新聞

女參選人看板太漂亮...選民忍不住帶回家珍藏 被依竊盜罪送辦

年底五合一選舉升溫，參選人選舉看板、布條都紛紛掛上，但近來不時有選舉廣告物失竊、被破壞案件，有民眾認為看板擋到交通視線，...

獨／機車撞上卸貨堆高機 騎士慘遭牙叉割頸送醫不治

桃園市一輛機車昨天行經桃園體育場外，撞上在車道裝卸貨的堆高機，年僅21歲男騎士不幸撞上牙叉割破頸部，倒臥血泊中，雖然現場...

遏止青少年吸笑氣助興！北市加強稽查 違者最高罰30萬

暑假期間是青少年誤觸施用違禁品的高峰期，警方近年在夜店、旅館等處常發現青少年有不當吸食笑氣助興情況，經統計，北市近2年已...

花蓮老翁買菜迷路3天騎200多公里到屏東 警助返家

屏東警分局民和派出所員警崔方謀、陳威守，日前清晨時，發現周姓老翁牽著一輛機車，在派出所外張望，警方上前主動詢問，才發現家...

美國將軍烏克蘭打仗討金援？ 台婦匯款20萬打算再匯47萬

「美軍將領」到烏克蘭打仗須向台灣女網友借錢，你相信嗎？新北市淡水有1名從越南嫁來台灣多年的40歲婦人，前天瞞著家人，拿了...

新北男開納智捷闖紅燈 8旬婦搭小黃被撞到腦出血

江姓男子昨天早上開納智捷，行經新北市新店區環河路時闖紅燈，攔腰撞對向左轉彎的計程車；撞擊力道大，計程車右側車身凹陷、納智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。