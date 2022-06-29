花蓮老翁買菜迷路3天騎200多公里到屏東 警助返家

屏東警分局民和派出所員警崔方謀、陳威守，日前清晨時，發現周姓老翁牽著一輛機車，在派出所外張望，警方上前主動詢問，才發現家住花蓮縣富里鄉獨居周姓老翁，三天前外出買菜迷路，竟騎到200多公里到屏東市，警方隨即協助老翁搭火車返家。

民和派出所位在屏東市鬧區民生路十字路口，車流量大，員警當天清晨七點多，發現周姓老翁在派出所前路口張望，警方詢問關懷，老翁無法清楚回答，經查詢老翁車籍資料，才知道69歲周姓老翁住在花蓮縣富里鄉。

周姓老翁告訴警方，他三天前外出買菜，但卻迷路，又沒有帶手機，花三天從富里鄉騎到屏東市。警方見老翁因為沒有吃飯，顯露疲態，經確認不需就醫，請到派出所內休息並提供飲食，透過各種方法查找老翁的家人，卻始終連絡不到，警方最後協請求當地派出所，才知道周姓老翁獨居，由部落傳統領袖作為聯繫窗口。