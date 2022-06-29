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美國將軍烏克蘭打仗討金援？ 台婦匯款20萬打算再匯47萬

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

美軍將領」到烏克蘭打仗須向台灣女網友借錢，你相信嗎？新北市淡水有1名從越南嫁來台灣多年的40歲婦人，前天瞞著家人，拿了47萬元現金到銀行匯款被行員和警方擋下，但是她上個月已經匯過20萬給對方了。

據了解，婦人在台灣有老公、小孩，平常省吃儉用，還打二、三份工賺錢。她自稱今年2月透過交友軟體，認識1名美國將軍，互相加LINE好友，對方「住過台灣，會用中文打字聊天」。

最近「將軍」說要去烏克蘭打仗，需要金援，打勝仗就會還錢。於是婦人前天在淡水竹圍地區的永豐銀行ATM提領10萬元，再加身上帶了37萬，總共捧著47萬元現鈔臨櫃，打算匯到對方提供的「台灣郵局帳戶」。

因為金額龐大，驚動了銀行經理，關心提問之下，發現婦人神色慌張無法明確交代匯款對象身分及用途。竹圍派出所警員黃思寧、鄭鈺衡、秦英鳳獲報趕抵了解狀況，查看婦人手機對話內容，鐵口直斷就是戀愛詐騙老哏。

婦人一度執迷不悟：「我們認識很久了，常常聊天，而且上個月我才剛剛匯款20萬元給他。」員警一聽心都涼了，苦口婆心說明：「你連對方的面都沒見過，就要借他67萬元？這明擺著是詐騙老哏。」

後來婦人才把47萬存回自己帳戶，但已匯出的20萬恐怕再也回不來了。

詐騙集團假冒美軍將領，誆稱要去烏克蘭打仗，向台灣女網友借錢。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團假冒美軍將領，誆稱要去烏克蘭打仗，向台灣女網友借錢。記者林昭彰／翻攝
「美國將軍」會用中文打字在LINE聊天，還提供「中華郵政帳號」向台灣女網友借錢。記者林昭彰／翻攝
「美國將軍」會用中文打字在LINE聊天，還提供「中華郵政帳號」向台灣女網友借錢。記者林昭彰／翻攝

烏克蘭 美軍 交友軟體

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