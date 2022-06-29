女參選人看板太漂亮...選民忍不住帶回家珍藏 被依竊盜罪送辦

年底五合一選舉升溫，參選人選舉看板、布條都紛紛掛上，但近來不時有選舉廣告物失竊、被破壞案件，有民眾認為看板擋到交通視線，拆下來丟路旁，還有女參選人看板太漂亮，被民眾帶回家收藏，均因當事人不追究及微罪都未被起訴，不過選舉廣告物能不能掛也引發話題。

近來檢警受理多起參選人服務處報案選舉看板與布條被破壞或失竊，包括埔心鄉一名參選人的選舉看板被拆下，丟在一旁草堆，警方查出原來是民眾認為看板擋到道路行車視線，而自行拆掉看板丟在一旁。

還有彰化市長參選人黃玉芬的選舉小看板也不翼而飛，服務處報失竊，警方查出竟是民眾認為看板拍的很漂亮，想拿回家收藏，面對粉絲這樣的「愛戴」，黃玉芬說，因經費有限，無法製作很多廣告看板，但日前廣告看板失竊不少，服務處才會報警，也請支持者歸還，但對於民眾的無心之過不會追究。

還有田尾農民把參選人的布條拿回家要做為農用，被通報失竊，不過參選人後來發現是農民拿去，也不追究，請他歸還後，並說選完會送他，事實上競選旗幟的布條、旗幟常被農民拿去當稻草人嚇鳥，或是舖在地上曬蒜頭等。

不過也有民眾認為，如果參選人掛競選旗幟或看板妨害交通或危害市容，錯在先，是否也要被送辦? 田中鎮公所今年甚至在鎮代會支持下，決定落實選舉期間「競選無旗幟」政策，除了在候選人競選服務處、各黨部周圍三十公尺內，其餘全鎮街道都不得有競選旗幟或者布條，清潔隊若發現違規的競選旗幟或布條將全數拆除，還給鎮民一個乾淨安全的街道。

事實上選罷法也有規定，除非經縣市政府公告指定地點，不得在道路、橋樑、公園等公共空間掛看板、旗幟、布條等廣告物，否則可依廢清法拆除。

彰化縣環保局長江培根表示，依彰化縣懸掛廣告物自治條例規定，民眾若要在公共空間懸掛羅馬旗幟，需向公所申請才能懸掛，也不能妨害交通安全，但在路燈或電桿等公共空間一律不能掛看板等廣告物，否則可依廢清法拆除，至於在私人地或私人騎樓樑柱等就不在管理範圍內。