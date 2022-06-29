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新北男開納智捷闖紅燈 8旬婦搭小黃被撞到腦出血

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
新北市新店區一輛納智捷昨天未依號誌行駛，闖紅燈攔腰撞計程車，車頭全毀。記者翁至成／翻攝
新北市新店區一輛納智捷昨天未依號誌行駛，闖紅燈攔腰撞計程車，車頭全毀。記者翁至成／翻攝

江姓男子昨天早上開納智捷，行經新北市新店區環河路時闖紅燈，攔腰撞對向左轉彎的計程車；撞擊力道大，計程車右側車身凹陷、納智捷車頭全毀。當時計程車上載有一對8旬老夫妻，阿嬤被撞到肋骨骨折、腦出血，經送醫救治，沒有生命危險。

警方昨天早上8點25分獲報，新店區中山路與環河路口發生車禍趕抵，經查江男（35歲）開車沿環河路往北市水源快速道路方向行駛時，闖紅燈撞擊對向左轉的計程車。

計程車駕駛游姓男子（62歲）遭撞，方向完全偏移，救護人員到場，發現車上有兩名乘客受傷，經查是一對8旬老夫妻，陳姓老翁（83歲）手腳擦挫傷、陳姓老婦（83歲）被撞到肋骨骨折、腦出血，緊急送醫後沒有生命危險。

警方對駕駛酒測，雙方均無酒駕、僅有輕微擦挫傷；詳細肇事責任尚待釐清。

計程車車身嚴重凹陷，當時載有兩名8旬夫妻，老翁擦挫傷，老婦被撞到骨折、腦出血，幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
計程車車身嚴重凹陷，當時載有兩名8旬夫妻，老翁擦挫傷，老婦被撞到骨折、腦出血，幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
警、消趕抵，緊急協助傷者送醫。記者翁至成／翻攝
警、消趕抵，緊急協助傷者送醫。記者翁至成／翻攝
撞擊力道大，納智捷車頭全毀。記者翁至成／翻攝
撞擊力道大，納智捷車頭全毀。記者翁至成／翻攝

計程車 納智捷

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