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新北男開納智捷闖紅燈 8旬婦搭小黃被撞到腦出血
江姓男子昨天早上開納智捷，行經新北市新店區環河路時闖紅燈，攔腰撞對向左轉彎的計程車；撞擊力道大，計程車右側車身凹陷、納智捷車頭全毀。當時計程車上載有一對8旬老夫妻，阿嬤被撞到肋骨骨折、腦出血，經送醫救治，沒有生命危險。
警方昨天早上8點25分獲報，新店區中山路與環河路口發生車禍趕抵，經查江男（35歲）開車沿環河路往北市水源快速道路方向行駛時，闖紅燈撞擊對向左轉的計程車。
計程車駕駛游姓男子（62歲）遭撞，方向完全偏移，救護人員到場，發現車上有兩名乘客受傷，經查是一對8旬老夫妻，陳姓老翁（83歲）手腳擦挫傷、陳姓老婦（83歲）被撞到肋骨骨折、腦出血，緊急送醫後沒有生命危險。
警方對駕駛酒測，雙方均無酒駕、僅有輕微擦挫傷；詳細肇事責任尚待釐清。
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