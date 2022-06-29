北市中年婦銀行匯款200多萬 差點遭假檢警老梗詐騙
台北市一名游姓婦人接獲「假檢警」詐騙電話，對方以游婦未繳納健保費為由，個資遭洩涉及犯罪，要求她匯款220萬元，游婦信以為真下，到銀行匯款，幸好中正二分局員警前來勸阻，成功保住游婦辛苦錢。
警方指出，本月22日下午3點多時，50多歲的游婦到永豐銀行南門分行，要臨櫃匯款220萬元，行員詢問用途，游支吾其詞，回答不出來，這時銀行副理恰好見到中正二分局南昌派出所員警巡邏經過，用眼色向員警求援。
員警到場後，游婦說因接獲自稱地檢署檢察官來電，對方以她為繳納健保費為由，個資遭洩露涉嫌犯罪，導致她帳戶遭凍結，要求游先將款項匯出交由地檢署保管。游婦信以為真下，聽從詐騙集團指示到銀行匯款。
員警聽聞後，對著游婦耐心解釋，這是詐欺集團「假檢警真詐騙」慣用伎倆，並進行「反詐騙」預防犯罪宣導，游婦這才驚覺遭到詐騙，連連向員警致謝，感謝員警幫忙守住多年儲存的積蓄。
中正二分局表示，檢警不會以電話通知監管帳戶，更不會透過電話要求民眾匯款或轉帳，民眾接獲類似假冒檢警詐騙電話，應提高警覺並冷靜反向求證，勿輕易聽信電話端人員指示，也可撥打「165」反詐騙專線或「110」查證，慎防受騙上當。
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