網傳台南藍曬圖女廁有偷拍攝影機 警調查後曝真相

台南有網友今天在網路PO文指出，知名景點藍曬圖女廁有偷拍攝影機，提醒民眾注意，台南市警六分局得知後，立即指派偵查隊鑑識人員到場，展開地毯式偵搜檢視查看，未發現任何偷拍攝影機，並經園區工作人員比對照片與硬體設備，網傳偷拍畫面已是約3年前舊照。

Dcard論壇有人PO文，她友人告訴她，她上廁被偷拍影片流傳，還有其他女性受害，她看了影片發現穿著是自己約3年前造型，比對其他女性影像，疑似是在藍曬圖女廁被偷拍。

轄區台南市警六分局上網得知此事後，主動展開調查。警方說，台南市南區藍晒圖文創園區有3間公廁，為不分性別友善廁所。目前警方尚未接獲任何遭偷拍報案。已加派警力和鑑識人員至現場勘查採證、全面檢視，未發現任何裝設偷拍攝影機情形。

警方說，經藍晒圖文創園區工作人員比對網路相片中的喇叭鎖發現，已逾約3年前舊設備，非近期照片。警方呼籲，民眾如有具體相關事證可提供給警方，逕向轄區金華派出所聯絡（電話：06-2640007），以利警方進一步查證釐清。

警方說，將持續積極偵辦此案，並呼籲民眾勿轉傳相關電磁資料，避免觸法，協調聯繫園區管理機關文化局，加強保全人員公廁偷拍之掃頻及清潔人員巡簽檢視，並列為巡邏重點，加強防制以預防事件再次發生。