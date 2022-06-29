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桃園醉男KTV外大鬧 哐啷一拳打破警車玻璃慘遭上銬

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區一家KTV日前深夜發生民眾爭吵，引來警方到場排解紛爭，不料一名酒醉男子不顧朋友攔阻，竟朝巡邏車猛揮一拳，車窗玻璃應聲碎裂，影片被放上網；警方今表示，涉案男子當場遭壓制逮捕，詢後已依毀損公物罪嫌送辦。

酒醉男子打碎桃園分局巡邏車，被依毀損公務罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
酒醉男子打碎桃園分局巡邏車，被依毀損公務罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝

桃園警分局指出，武陵派出所本月26日凌晨3時40分許獲報，指大同路一家KTV前有民眾發生爭吵，立即啟動快打機制，優勢警力於2分鐘內即趕到壓制現場。

員警將現場人員隔開瞭解狀況，得知雙方互不認識，只因細故發生口角糾紛，這時一名李姓男子（22歲）卻不顧周圍多名友人攔阻，仗持酒意徒手打破巡邏車駕駛座側玻璃，馬上遭員警壓制在地並上銬逮捕。

李男被帶回派出所偵詢，酒醒後聲稱不知道自己為何會打警車玻璃，願意賠償損失，但警方仍將全案依毀損公物罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

酒醉男子打碎桃園分局巡邏車，被依毀損公務罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
酒醉男子打碎桃園分局巡邏車，被依毀損公務罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝

桃園 KTV

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