嘉縣86歲確診翁獨自居隔 疑摔倒傷頭 20天仍不治

嘉義縣86歲李姓男子9日凌晨快篩陽性確診，獨自在家隔離，不料疑跌倒傷到頭，當天中午表示非常不舒服，兒子趕緊叫救護車，送急診後已意識昏迷，且頭部外傷併顱骨骨折、硬腦膜下出血等，昨晚宣告不治；嘉義地檢署今相驗，認定死因是跌倒的頭部傷勢，與確診無關。

檢警查出，李姓男子居住嘉縣水上鄉，9日凌晨12點多快篩陽性，便先獨自在住處居家隔離，但當天中午12點多表示身體非常不適，兒子隨即叫救護車送醫，醫院診斷發現，李有頭部外傷併顱骨骨折、硬腦膜下出血、大腦內出血，已意識昏迷，當晚近9點進加護病房；不過直到28日情況惡化，7點多宣告不治。