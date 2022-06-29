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嘉縣86歲確診翁獨自居隔 疑摔倒傷頭 20天仍不治

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義縣86歲李姓男子9日凌晨快篩陽性確診，獨自在家隔離，不料疑跌倒傷到頭，當天中午表示非常不舒服，兒子趕緊叫救護車，送急診後已意識昏迷，且頭部外傷併顱骨骨折、硬腦膜下出血等，昨晚宣告不治；嘉義地檢署今相驗，認定死因是跌倒的頭部傷勢，與確診無關。

檢警查出，李姓男子居住嘉縣水上鄉，9日凌晨12點多快篩陽性，便先獨自在住處居家隔離，但當天中午12點多表示身體非常不適，兒子隨即叫救護車送醫，醫院診斷發現，李有頭部外傷併顱骨骨折、硬腦膜下出血、大腦內出血，已意識昏迷，當晚近9點進加護病房；不過直到28日情況惡化，7點多宣告不治。

檢方今相驗發現，李姓男子主要是因跌倒，有頭部外傷、骨折、顱內出血，家屬放棄手術治療後死亡，跟確診較無關係；家屬也無其他意見，不另外複驗。

嘉義縣86歲李姓男子確診獨自在家隔離，卻疑摔倒傷到頭部，送醫急救仍不治。本報資料照片
嘉義縣86歲李姓男子確診獨自在家隔離，卻疑摔倒傷到頭部，送醫急救仍不治。本報資料照片

快篩陽性 骨折 居家隔離

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