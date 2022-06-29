快訊

弱勢行人，強勢車輛：蔡政府的道安記者會出了什麼毛病？

余苑綺癌末化療體重直落 臉暴瘦凹陷「像骷髏人」

預防猴痘感染，衣服到底該怎麼洗？美CDC有指引

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女講電話並操作櫃員機 他通報巡邏員警 果然她遇詐騙

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名年輕女子邊操作自動櫃員機，邊講電話。旁邊的人覺得不尋常，見到有警察來簽巡邏簿，請員警出面了解，果然查出她網路購書個資外洩，詐騙集團工讀者操作失誤會重覆扣款為由，指示她操作櫃員機，還好有人發現報及時警，她戶頭裡的存款還沒匯出去。

基隆市警二分局今天表示，信六路派出所副所長李宇薇、警員林育賢昨晚巡邏到義一路玉山銀行基隆分行時，有熱心民眾告知兩人，1名女子邊講電話，邊操作自動櫃員機，猜想她可能遇到詐騙集團並上鈎，才會聽對方指示操作自動櫃員機。

李宇薇和林育賢來到這名女子身旁，見她神情緊張，詢問後得知她正與來電號碼開頭「+886」的來電人員聯繫，並依指示操作櫃員機，立即提醒她，對方是詐騙集團，制止她繼續操作櫃員機。

這名女子說，昨天接到自稱網路書店客服人員來電，告訴她先前購買1本書籍時，因工讀生操作失誤，變成要購買30本，費用合計1萬多元，要求她依照指示操作櫃員機，帳戶才不會被扣款。而且如果依照指示完成操作，就能因為公平交易法的獎勵措施金，獲得5000多元獎金。

這名女子已在操作自動櫃員，且手上有多張提款卡和交易明細表，員警以為她已匯出款項，請她一起回到派出所，看能不能及時攔截，防止存款被人領走。回到派出所查證後，發現女子依照詐騙集團人員指示操作櫃員機，只是讓對方得知她帳戶餘額，尚未匯款，女子才放心。

員警告訴被騙女子，詐騙集團會利用民眾個資外洩機會，編造讓人信以為真的「劇情」，被害人上當後，再指示她轉帳匯款。女子聽完恍然大悟，感謝熱心民眾及警方幫忙，保住存款。

警方提醒民眾，網路購物可能衍生個資外洩問題，如聽到自稱網路商店人員，指因設定錯誤而分期付款，或輸入錯誤須買大量商品等狀況，電話開頭又是「+886」均為詐騙，千萬不要照著指示操作櫃員機，並請撥打165反詐騙專線向警方諮詢，保障財產安全。

基隆市警二分局信六路派出所副所長李宇薇（左）和警員林育賢，及時勸阻一名女子掉入詐騙集團陷阱。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警二分局信六路派出所副所長李宇薇（左）和警員林育賢，及時勸阻一名女子掉入詐騙集團陷阱。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名年輕女子邊操作自動櫃員機，邊講電話。旁邊的人覺得不尋常，通知來簽巡邏簿的員警出面了解，避免她掉入詐騙集團陷阱。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名年輕女子邊操作自動櫃員機，邊講電話。旁邊的人覺得不尋常，通知來簽巡邏簿的員警出面了解，避免她掉入詐騙集團陷阱。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名年輕女子邊操作自動櫃員機，邊講電話。旁邊的人覺得不尋常，通知來簽巡邏簿的員警出面了解，避免她掉入詐騙集團陷阱。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名年輕女子邊操作自動櫃員機，邊講電話。旁邊的人覺得不尋常，通知來簽巡邏簿的員警出面了解，避免她掉入詐騙集團陷阱。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名年輕女子邊操作自動櫃員機，邊講電話。旁邊的人覺得不尋常，通知來簽巡邏簿的員警出面了解，避免她掉入詐騙集團陷阱。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名年輕女子邊操作自動櫃員機，邊講電話。旁邊的人覺得不尋常，通知來簽巡邏簿的員警出面了解，避免她掉入詐騙集團陷阱。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團

延伸閱讀

基隆市公車7月起上下車刷卡 林右昌：將試辦2段式計費

基隆市38座隧道7座超過1公里 消防局爭取採購排煙車

北市警追緝車手沒結束 溯源再逮車手頭

假徵才真拘禁！詐騙集團強押情侶2周當人頭

相關新聞

桃園醉男KTV外大鬧 哐啷一拳打破警車玻璃慘遭上銬

桃園市桃園區一家KTV日前深夜發生民眾爭吵，引來警方到場排解紛爭，不料一名酒醉男子不顧朋友攔阻，竟朝巡邏車猛揮一拳，車窗...

嘉縣86歲確診翁獨自居隔 疑摔倒傷頭 20天仍不治

嘉義縣86歲李姓男子9日凌晨快篩陽性確診，獨自在家隔離，不料疑跌倒傷到頭，當天中午表示非常不舒服，兒子趕緊叫救護車，送急...

女講電話並操作櫃員機 他通報巡邏員警 果然她遇詐騙

基隆市1名年輕女子邊操作自動櫃員機，邊講電話。旁邊的人覺得不尋常，見到有警察來簽巡邏簿，請員警出面了解，果然查出她網路購...

退休公務員誤信投資平台 夫妻受騙3740萬

公務員退休的沈姓男子誤入詐騙集團圈套，1個月內將自己與妻子的積蓄3740萬元，匯到投資平台，直到上周接獲新北警方通知，說...

影／分隔島露出一顆頭嚇壞人！ 警：是醉漢

台中市有網友在23日深夜行經北區精武路時，發現分隔島有民眾上半身露出到車道，嚇壞民眾，趕緊通知警、消到場，發現原來僅是六...

女友吵架傳訊「看夕陽」嚇壞她 警出海口找人勸了1小時

桃園市一名游姓女子昨與女友爭吵後心情不佳，傳負面訊息向對方表示要到許厝港海邊看夕陽，女友擔心她出意外，報警求助，大園警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。