女講電話並操作櫃員機 他通報巡邏員警 果然她遇詐騙

基隆市1名年輕女子邊操作自動櫃員機，邊講電話。旁邊的人覺得不尋常，見到有警察來簽巡邏簿，請員警出面了解，果然查出她網路購書個資外洩，詐騙集團工讀者操作失誤會重覆扣款為由，指示她操作櫃員機，還好有人發現報及時警，她戶頭裡的存款還沒匯出去。

基隆市警二分局今天表示，信六路派出所副所長李宇薇、警員林育賢昨晚巡邏到義一路玉山銀行基隆分行時，有熱心民眾告知兩人，1名女子邊講電話，邊操作自動櫃員機，猜想她可能遇到詐騙集團並上鈎，才會聽對方指示操作自動櫃員機。

李宇薇和林育賢來到這名女子身旁，見她神情緊張，詢問後得知她正與來電號碼開頭「+886」的來電人員聯繫，並依指示操作櫃員機，立即提醒她，對方是詐騙集團，制止她繼續操作櫃員機。

這名女子說，昨天接到自稱網路書店客服人員來電，告訴她先前購買1本書籍時，因工讀生操作失誤，變成要購買30本，費用合計1萬多元，要求她依照指示操作櫃員機，帳戶才不會被扣款。而且如果依照指示完成操作，就能因為公平交易法的獎勵措施金，獲得5000多元獎金。

這名女子已在操作自動櫃員，且手上有多張提款卡和交易明細表，員警以為她已匯出款項，請她一起回到派出所，看能不能及時攔截，防止存款被人領走。回到派出所查證後，發現女子依照詐騙集團人員指示操作櫃員機，只是讓對方得知她帳戶餘額，尚未匯款，女子才放心。

員警告訴被騙女子，詐騙集團會利用民眾個資外洩機會，編造讓人信以為真的「劇情」，被害人上當後，再指示她轉帳匯款。女子聽完恍然大悟，感謝熱心民眾及警方幫忙，保住存款。