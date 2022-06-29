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退休公務員誤信投資平台 夫妻受騙3740萬

聯合報／ 記者林保光／即時報導

公務員退休的沈姓男子誤入詐騙集團圈套，1個月內將自己與妻子的積蓄3740萬元，匯到投資平台，直到上周接獲新北警方通知，說查獲詐團成員，人頭帳戶內有他的匯款資料，才驚覺上當，報案希望拿回被騙走的錢。

住高雄的退休公務員沈姓男子（58歲），4月間在網路接到投資訊息，訊息稱「跟上行業窈導師操作，每日看得到的收益（6到8趴收益）」、「股市全面投資技術分享，在學習的同時也有穩定的收入」，沈自網路假投資平台，接觸「課程老師」後，便接受邀請，加入對方提供的Line群組，而步步踏入詐團圈套。

沈報案說，群組有自稱「經理」的林姓男子，推薦他投資虛擬貨幣，他一時不查，被高獲利的美夢沖昏頭，才在1個月內，將自己和妻子的積蓄，匯款「投資」3740萬元，對方還要他在匯款時，遇行員提問用途，要說「房屋裝修費」匯款。

沈姓男子上周到高雄市新興警分局前金分駐所報案，說接到新北市三重警分局通知，說在台北等地逮捕詐欺車手，將全案依詐欺、組織犯罪與洗錢防制法等罪嫌移送法辦，繼續查辦全案時，發現人頭帳戶有他的匯款資料，他才發覺被騙，希望報案後，能多少拿回被騙的錢。

沈姓退休公務員誤信詐騙集團假投資平台的資訊，令他1個月受騙3740萬元。記者林保光／翻攝
沈姓退休公務員誤信詐騙集團假投資平台的資訊，令他1個月受騙3740萬元。記者林保光／翻攝
沈姓退休公務員誤信投資平台，夫妻遭詐3740萬元。示意圖，非本案當事人。圖／警方提供
沈姓退休公務員誤信投資平台，夫妻遭詐3740萬元。示意圖，非本案當事人。圖／警方提供

公務員 詐欺

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