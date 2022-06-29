影／分隔島露出一顆頭嚇壞人！ 警：是醉漢

台中市有網友在23日深夜行經北區精武路時，發現分隔島有民眾上半身露出到車道，嚇壞民眾，趕緊通知警、消到場，發現原來僅是六旬的程姓男子喝醉，經協助到旁公園休息後，已無大礙，網友將照片上傳社團，有人形容「比殭屍展還可怕」。

第二警分局文正所在23日深夜11時許獲報，有人路倒在北區精武路安全島，警員連振維趕抵，發現現場是程姓男子（60歲）上半身橫露在內側車道，下半身則是在分隔島草叢內，經警員大聲呼喚，程意識清楚自行坐起。

消防隊員到場檢傷後，確認程無受傷，程透露住家就在附近，但酒醉無法表達正確地址，經程同意警方查看手機後，也無法聯絡到程家人，程因堅持表示不願就醫，只希望警、消協助攙扶至旁邊的椅子休息，待酒醒後再自行返家。

程男橫躺在分隔島的狀況，也被網友拍照，上傳到臉書社團「爆廢公社」，引發議論，除了有網友直說危險之外，也有人形容，「比殭屍展可怕」。