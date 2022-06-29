警專女實習生首日服勤 和銀行行員聯手阻詐

台南市楊姓女子昨天到安南區某銀行貸款60萬元後，要匯錢到指定帳戶聲稱要投資早餐店，行員關切詢問，驚覺她遭詐騙報警了解。警專實習生孫瑋霜第一天出勤，拿出自身手機，出示曾接獲過類似詐騙簡訊，說明不法分子以「高獲利」為誘餌，引誘民眾上鉤，楊女恍然大悟，驚覺自己上當了才未匯款。

市警三分局和順派出所昨天中午11點30分，接獲某銀行通報，楊女到銀行辦理匯款，經行員詢問匯款事由時，她表示要投資早餐店，卻對如何製作餐點一竅不通，行員覺得可疑，通報派出所協助處理。

副所長翁國洲、警員莫博仁及警專實習生孫瑋霜接獲銀行通報到場，經詢問欲匯款楊女表示接獲1則投資簡訊，隨後與對方互加為LINE好友後，對方便多次提及高獲利外幣，楊女心想有利可圖，向銀行貸款60萬元作為投資基金，並按照指示匯款至指定帳戶。

對方男子更向楊女教導，如遇銀行行員詢問匯款目的時，以投資早餐店為理由搪塞。經員警說明此為假投資詐騙，楊女仍不願相信，此時實習生孫瑋霜拿出自身手機，出示曾接獲過類似詐騙簡訊，詳細說明詐騙集團以「高獲利」為誘餌，引誘民眾上鉤，楊女方恍然大悟，未匯款保主60萬元。