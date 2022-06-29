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女友吵架傳訊「看夕陽」嚇壞她 警出海口找人勸了1小時
桃園市一名游姓女子昨與女友爭吵後心情不佳，傳負面訊息向對方表示要到許厝港海邊看夕陽，女友擔心她出意外，報警求助，大園警方隨即前往搜尋，順利在岸邊找到游女，經一番苦勸後幫助她化解心結，帶她走回提防並通知親友帶回。
大園警分局表示，潮音派出所昨天16時許接獲謝姓女子報案，她表示女友游女爭吵後，傳了訊息說要到許厝港海邊「看夕陽」，但訊息內容充滿負面情緒，擔心她想不開或發生意外，請警方幫忙協尋。
潮音所副所長廖崇孝、警員黃厚傑、施佑承獲報後，依據謝女提供的線索前往尋人，過了20分鐘，果然在許厝港溼地的堤防邊找到游女機車，馬上進入濕地搜尋，發現游女精神恍惚、站在靠近出海口的地方，趕緊上前要將游女帶離岸邊。
游女見員警靠近，一時情緒激動，拒絕警方幫忙。員警擔心發生意外，只能不停向游女勸說，經過一小時苦勸開導之下，總算讓她卸下心防，與員警一同走回堤防邊。
警方隨即通知游女哥哥及謝女到場，謝女見女友平安無事，與她相擁而泣，順利化解心結、和好如初，兩人也對警方的暖心協助深表感謝。
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