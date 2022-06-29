影／攣生兄弟因家事口角 代駕好尷尬停車勸「麥安捏」
新北市一對攣生兄弟，昨天（28日）凌晨喝完酒，請代駕開車載他們到新莊吃消夜，孰料車開不久，兩兄弟就互起口角，代駕好生尷尬扮和事佬勸說「年輕人麥安捏」仍無法調解，直到車到新莊區化成路，兩兄弟要求停車，雙方下車上演拳武行，警到場雙方互不提告，警依社維法裁處。
據了解，林姓攣生兄弟（42歲），昨天（28日）凌晨在新店某處喝完酒後，找來代駕開車，準備到新莊區續攤吃消夜，孰料，兩兄弟一上車不久，就因家中瑣事而互起爭執，代駕好生尷尬，只能從旁勸慰雙方「年輕人麥安捏」，只見兩人仍互不相讓。
當天約莫凌晨4時40分左右，車開至新北市新莊區化成路263號前，兄弟倆喝令代駕停車，兩人下車無視車來人往，直接在大馬路上演全武行，代駕只好報警協處。警方獲報派員趕抵，先拉開兩兄弟，兩兄弟見警火氣才消。
警方詢問，兩人辯稱起因是家庭糾紛所致，異口同聲表明家醜不外揚、互不提告。但兩人街頭鬥毆涉及社會秩序維護法第87條之規定，後續將依法裁處。
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