影／鐵皮檳榔攤藏賭場 新北第三方警政強制拆除

天道盟太陽會利用新北市板橋區民生路3段一處加蓋鐵皮檳榔攤經營職業賭場及供成員聚集，新北警方於今年4月查獲涉嫌違反組織犯罪防制條例及賭博等違法事證，新北市政府公安聯合稽查小組認定該處加蓋鐵皮建築經營檳榔攤及地下室隔間經營職業賭場為違章建築事實明確，今天海山警方配合第三方警政強勢強制拆除。

新北市海山警方今年4月初獲報板橋區民生路3段一處加蓋鐵皮建築以檳榔攤為掩護，實際經營賭場及供幫派成員聚集活動，經蒐證確認該違建檳榔攤為天道盟太陽會台北分會據點，並在地下室經營地下職業賭場。

今年4月7日持搜索票在違建檳榔攤內查扣天道盟太陽會圖騰徽章、幫派旗幟、會員守則、空氣手槍、開山刀、狼牙棒、本票、借據、天九牌、籌碼等相關犯罪事證。

警詢後全案依法移送並提報新北市政府公安聯合稽查小組會議，由市府違章建築拆除大隊、工務局、消防局及海山警分局等單位到場實施聯合稽查，確認違建事實明確，並潛藏公共安全危機，列入優先排拆目標，今天進場強制執行拆除。