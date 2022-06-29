賺外快也不行！移工不符許可工作 雇主知情罰3至15萬

台北市近來屢接獲民眾檢舉，雇主指派所聘僱移工從事與原許可目的不符工作。北市勞動局表示，依規定雇主只能使移工從事許可範圍內工作，移工也不可以想賺外快，自行從事許可範圍外工作，若雇主知情，也將違反「就業服務法」可處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並限期改善。

勞動局表示，常見案情包括外籍家庭看護工於照護工作閒暇時，幫忙雇主所經營店面之販售、廚務工作，或幫忙雇主遛狗或接送小孩等情形。外籍家庭看護工依規定只能從事看護病患以及相關的生活照料工作，例如替被看護人烹煮食物、洗滌衣物、清潔環境等行為，雇主不得任意指派移工從事與許可內容不符的工作。

另外，也有不少案件是因移工想賺外快，利用下班時間自行打工或是在網路上行銷販售物品，以獲取額外的收入。若移工自行從事許可以外的工作，將違反就業服務法第73條第1款「為申請許可以外之雇主工作」或同條第2款「非依雇主指派即自行從事許可以外之工作」規定，勞動部將廢止該名移工的聘僱許可並即令其出國。

勞動局呼籲，呼籲民眾應合法使用所聘僱外籍移工，勿使移工從事許可以外之工作。無論外籍移工是否「自願」或於「閒暇時間」幫忙，皆已違反「就業服務法」第57條第3款「指派外國人從事許可以外工作」規定。

也就是說，移工從事許可以外之工作，雖非雇主指派，但在雇主知情情況下，應阻止、能阻止而未阻止，亦視同雇主之指派行為，仍違反「就業服務法」第57條第3款，依同法第68條第1項規定處雇主3萬元以上15萬元以下罰鍰並限期改善。